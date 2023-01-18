Касаткина разгромно проиграла Грачевой в первом круге Australian Open

Сегодня, 13:42
Первая ракетка России Дарья Касаткина проиграла соотечественнице Варваре Грачевой в первом круге Australian Open-2023.
Матч завершился со счетом 1:6, 1:6. Спортсменки провели на корте 57 минут.
8-я ракетка мира Касаткина ни разу не подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 4. На счету 97-й ракетки мира Грачевой — ни одного эйса, 2 двойные и 6 реализованных брейк-пойнтов из 10.
Во втором круге 22-летняя россиянка сыграет с Лукрецией Стефанини (Италия).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 51 520 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Варвара Грачева (Россия) — Дарья Касаткина (Россия, 8) — 6:1, 6:1
Клер Лю (США) — Мэдисон Бренгл (США) — 6:3, 6:4
Маркета Вондроушова (Чехия) — Элисон Риске (США) — 5:7, 6:1, 6:4