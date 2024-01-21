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«Большой шлем»

Сегодня, 18:38

Кирьос признался, что советовал Медведеву бросить теннис: «Никогда не видел техники хуже»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Даниил Медведев.
Фото Reuters
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Австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал, что считал россиянина Даниила Медведева ужасным теннисистом в юниорском возрасте.

«Я думал, что Медведев будет ужасным теннисистом. Я играл с ним в юниорах — обыграл что-то типа 6:3, 6:3. И думал: «Он просто ужасный». Никогда не видел техники хуже. Я тогда сказал: «Ему надо бросать. Он ничего не добьется с такими ударами». И вот теперь он чемпион «Большого шлема». Это смешно», — сказал Кирьос в эфире Eurosport.

20 января Медведев обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима в третьем круге Australian Open-2024 — 6:3, 6:4, 6:3. В четвертом круге россиянин сыграет с португальцем Нуну Боржешем. Игра пройдет 22 января.

В 2021 году россиянин выиграл US Open, обыграв в финале турнира серба Новака Джоковича. Он впервые стал чемпионом «Большого шлема».

Теннис
Australian Open
Даниил Медведев
Ник Кирьос
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