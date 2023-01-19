Маррей поделился эмоциями после победы над Коккинакисом во втором круге Australian Open

Британский теннисист Энди Маррей прокомментировал победу над австралийцем Танаси Коккинакисом во втором круге Открытого чемпионата Австралии.

«Было невероятно, что мне удалось все изменить. Танаси невероятно подавал, я не знаю, как мне удалось пройти через это. Я действительно начал играть лучше по ходу матча. И да, у меня действительно большое сердце.

Сейчас я часто одерживаю победы в двух сетах подряд, как это делал раньше. Я просто полагаюсь на свой опыт и драйв. Эта борьба, любовь к игре и соревнованиям, а также мое уважение к данному турниру заставляют меня идти вперед", — приводит пресс-служба ATP слова Маррея.

Матч между теннисистами длился 5 часов 50 минут. Следующим соперником Маррея станет испанец Роберто Баутиста Агут.