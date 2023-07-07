Медведев обыграл Маннарино во втором круге Уимблдона

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл француза Адриана Маннарино во втором круге Уимблдона-2023.

Матч завершился со счетом 6:3, 6:3, 7:6 (7:5). Теннисисты начали матч 6 июля, но он был остановлен из-за наступления темноты и доигран сегодня. Спортсмены провели на корте 2 часа 23 минуты.

3-я ракетка мира Медведев 7 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11. На счету 35-й ракетки мира Маннарино 4 эйса, 2 двойные и 2 реализованных брейк-пойнта из 6.

В третьем круге турнира Медведев сыграет с победителем матча Маркос Гирон (США) — Мартон Фучович (Венгрия).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 57 290 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Даниил Медведев (Россия, 3) — Адриан Маннарино (Франция) — 6:3, 6:3, 7:6 (7:5)