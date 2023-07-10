Определились все четвертьфинальные пары Уимблдона у мужчин

10 июля, 23:30
Стали известны все пары 1/4 финала Уимблдона у мужчин.
Среди четвертьфиналистов есть три представителя России — Даниил Медведев, Андрей Рублев и Роман Сафиуллин. Для всех троих выход в четвертьфинал является лучшим достижением на Уимблдоне в карьере.
Рублев сыграет с действующим победителем турнира сербом Новаком Джоковичем, Медведев встретится с американцем Кристофером Юбенксом, а Сафиуллин — с итальянцем Янником Синнером.
Все пары 1/4 финала Уимблдона-2023 у мужчин:
Роман Сафиуллин (Россия) — Янник Синнер (Италия, 8). 17.00 (мск)
Андрей Рублев (Россия, 7) — Новак Джокович (Сербия, 2). 17.30 (мск)
Даниил Медведев (Россия, 3) — Кристофер Юбенкс (США)
Карлос Алькарас (Испания, 1) — Хольгер Руне (Дания, 6)
Время начала матчей Медведев — Юбенкс и Алькарас — Руне станет известно позднее.