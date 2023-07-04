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Сегодня, 16:18

Организаторы Уимблдона извинились перед болельщиками за очереди

Мария Гусева
Очеред на Уимблдон.
Фото AFP
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Операционный директор Уимблдона Мишель Дайт извинилась за то, что болельщики провели много времени в очереди, чтобы попасть на территорию проведения турнира.

«Мы перераспределили некоторые ресурсы в разных местах и готовы к работе, — цитирует The Guardian Дайт. — Мы проанализировали случившееся. Мы сожалеем, что люди долгое время стояли в этой очереди».

Также Дайт отметила, что задержки были вызваны большим количеством посетителей и усиленными мерами безопасности.

Сообщается, что некоторые люди стояли в очереди около 10 часов, чтобы попасть на территорию. В первый день турнир посетили 42 815 зрителей, что является самым большим показателем с 2015 года.

Уимблдон проходит с 3 по 16 июля на травяных кортах в Лондоне.

Уимблдон: новости, статьи, результаты матчей турнира

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