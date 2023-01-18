Остапенко обыграла Бондар и вышла в третий круг Australian Open

Елена Остапенко из Латвии обыграла венгерскую теннисистку Анну Бондар во втором круге Australian Open-2023. Матч завершился со счетом 7:6 (7:5), 5:7, 6:0. Спортсменки провели на корте 2 часа 37 минут. В третьем круге турнира «Большого шлема» Остапенко сыграет с украинкой Катериной Байндль, которая ранее обыграла американку Кэтрин Макнелли (6:1, 7:6 (7:4)). Мельбурн (Австралия) Турнир «Большого шлема» Australian Open Общий призовой фонд 51 520 000 долларов Открытые корты, хард Женщины Одиночный разряд Второй круг Елена Остапенко (Латвия, 17) — Анна Бондар (Венгрия) — 7:6 (7:5), 5:7, 6:0 Катерина Байндль (Украина) — Кэтрин Макнелли (США) — 6:1, 7:6 (7:4)