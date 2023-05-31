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«Большой шлем»

Сегодня, 17:38

Павлюченкова обыграла Самсонову и вышла в третий круг «Ролан Гаррос»

Ана Горшкова
Корреспондент
Теннисистка Анастасия Павлюченкова
Анастасия Павлюченкова.
Фото Global Look Press
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла соотечественницу Людмилу Самсонову во втором круге «Ролан Гаррос».

Матч завершился со счетом 4:6, 7:5, 7:5. Девушки провели на корте 3 часа 6 минут.

333-я ракетка мира Павлюченкова 3 раза подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 19. На счету15-й ракетки мира Самсоновой 9 эйсов, 13 двойных и 6 реализованных брейк-пойнтов из 16.

В третьем круге Павлюченкова сыграет с еще одной россиянкой Анастасией Потаповой.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 49 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Людмила Самсонова (Россия, 15) — Анастасия Павлюченкова (Россия) — 6:4, 5:7, 5:7

Теннис
Roland Garros
Анастасия Павлюченкова
Людмила Самсонова
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