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Пивоварова: «Мне очень не понравилось поведение Мирры. Оно показало, что ей всего 16 лет»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывшая теннисистка Анастасия Пивоварова прокомментировала эмоциональную реакцию Мирры Андреевой на решение судьи назначить ей штрафное очко за то, что она якобы бросила ракетку во время матча 1/8 финала Уимблдона.

«Я не видела момент. Возможно, судья неправ. Тем не менее мне очень не понравилось поведение Мирры. Оно показало, что Мирре всего 16 лет, скажем так. Да, есть разные ситуации, все возможно. Но Мирра — еще не того уровня игрок, чтобы так себя проявлять. Я бы, может, приняла такое поведение от Серены Уильямс, которая могла себе позволить поспорить с судьями и выразить свое недовольство, или от Ника Кирьоса. Но Мирра Андреева еще не на том уровне, чтобы так поступать. И это ее действие после матча оставило негативный след. Несмотря на хорошее выступление, осадочек остался», — цитирует «Газета.Ru» Пивоварова.

16-летняя россиянка в трех сетах проиграла американке Мэдисон Кис — 6:3, 6:7 (4:7), 2:6.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/07/12/20859404.shtml?updated
Теннис
Уимблдон
Анастасия Пивоварова
Мирра Андреева
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