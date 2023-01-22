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Сегодня, 13:20

Тарпищев: «Хачанов показывает свой лучший теннис за последние пару лет»

Тарпищев прокомментировал победу Хачанова над Нисиокой в 1/8 финала Australian Open-2023
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал «СЭ» победу Карена Хачанова над японцем Есихито Нисиокой в 1/8 финала Australian Open-2023 — 6:0, 6:0, 7:6 (7:4).

«Хачанов показывает свой лучший теннис за последние пару лет. Он хорошо подает, хорошо принимает, играет плотно, поэтому дает очень мало шансов сопернику созидать. Встреча с Кордой в четвертьфинале? Корда играет прилично, все будет зависеть от нюансов. Если Хачанов будет подавать и принимать так, как он делает это сейчас, то шансы, конечно, будут», — сказал Тарпищев «СЭ».

В четвертьфинале Карен Хачанов сыграет с американцем Себастьяном Кордой, который обыграл поляка Хуберта Хуркача в 1/8 финала Australian Open-2023 — 3:6, 6:3, 6:2, 1:6, 7:6 (10:7).

Теннис
Australian Open
Карен Хачанов
Шамиль Тарпищев
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