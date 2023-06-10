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«Большой шлем»

Сегодня, 23:00

Россиянка Корнеева: «Я бы хотела выиграть все турниры «Большого шлема». Это самое важное»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Россиянка Алина Корнеева ответила, какие у нее цели на этот год.

В этом сезоне 15-летняя Корнеева выиграла юниорские Australian Open и «Ролан Гаррос».

«Моя цель — сыграть на юниорских «Больших шлемах», но тайная цель — сыграть квалификацию US Open. Я хочу и постараюсь сделать все возможное, чтобы там сыграть. Я пока не думаю о других турнирах. Просто играю, и, как всегда говорит мой папа, наслаждаюсь игрой. Играй активно и не трать много энергии», — сказала Корнеева на пресс-конференции.

Также она рассказала о своей теннисной мечте.

«Я бы хотела выиграть все турниры «Большого шлема». Думаю, это самое важное, единственное желание, моя мечта. У меня нет мечты, но я просто хочу выиграть турниры «Большого шлема», — сказала Корнеева.

Алина Корнеева&nbsp;&mdash; чемпионка юниорского &laquo;Ролан Гаррос&raquo;. Российская юниорка выиграла второй «Большой шлем» подряд. Такого в теннисе не было очень давно

Теннис
Roland Garros
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