Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 22:18

Россиянка Корнеева — о финале юниорского «Ролан Гаррос»: «Это был очень эмоциональный матч для меня»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Российская теннисистка Алина Корнеева прокомментировала победу на юниорском «Ролан Гаррос».

В финале она обыграла перуанку Лусиану Перес со счетом 7:6 (7:4), 6:3.

«Я так устала. Потому что я только что прошла допинг-контроль. Я еще не принимала душ, я довольна результатом, но я хочу в душ (улыбается). Я приехала сюда, чтобы выиграть «Большой шлем». В Австралии я просто хотела насладиться атмосферой Мельбурна и Australian Open. Здесь я счастлива, как будто выиграла обычный ТБШ.

Сегодня был очень эмоциональный матч для меня. Мы играли при большом скоплении народа, много людей наблюдало за нами. Я немного нервничала из-за этого. Сегодня было жарко. Из-за этого я чувствовал себя не очень хорошо, не очень энергично в физическом плане. Моя игра сегодня была не такой, как я хотела. Я много промахивалась, но у меня было много хороших ударов, много хороших дропшотов», — сказала Корнеева на пресс-конференции.

Для 15-летней Корнеевой это четвертый титул в карьере. В 2023 году она выиграла юниорский Australian Open.

 
Алина Корнеева&nbsp;&mdash; чемпионка юниорского &laquo;Ролан Гаррос&raquo;. Российская юниорка выиграла второй «Большой шлем» подряд. Такого в теннисе не было очень давно

 

Теннис
Roland Garros
0
Читайте также
Фигуриста Маринина и балерину Сомову познакомил психолог. Как олимпийский чемпион обрел счастье после личной драмы
«Как человек он — полное дерьмо». Тренер украинской теннисистки оскорбил Джоковича
ВСУ понесли большие потери в живой силе и технике в боях под Марьинкой
Группировку ВСУ на запорожском направлении оценили в 100 тыс. боевиков
Акулья напасть: почему в Египте повторяются атаки хищников на туристов
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхозрынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: «Ролан Гаррос» 2023: кто станет королем Парижа?
Россиянка Корнеева: «Я бы хотела выиграть все турниры «Большого шлема». Это самое важное»
Додиг и Крайчек выиграли «Ролан Гаррос» в парном разряде
Свентек — после победы на «Ролан Гаррос»: «Меня поразило разнообразие игры Муховой на корте»
Свентек уронила крышку от кубка «Ролан Гаррос», когда подняла его после победы
Мухова заплакала на церемонии награждения «Ролан Гаррос»: «Победа была так близка»
Свентек сделала хет-трик на «Ролан Гаррос». Польская теннисистка остается теннисной королевой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Додиг и Крайчек выиграли «Ролан Гаррос» в парном разряде

Россиянка Корнеева: «Я бы хотела выиграть все турниры «Большого шлема». Это самое важное»