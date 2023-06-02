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«Большой шлем»

Сегодня, 18:39

Блинкова проиграла украинке Свитолиной в третьем круге «Ролан Гаррос»

Руслан Минаев
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Россиянка Анна Блинкова проиграла украинке Элине Свитолиной в третьем круге «Ролан Гаррос» — 6:2, 2:6, 5:7. Матч длился 2 часа 16 минут.

Блинкова сделала за игру 2 эйса, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 6 из 12 брейк-пойнтов. У Свитолиной — 5 эйсов, 8 двойных ошибок и 7 из 12 реализованных брейк-пойнтов.

В четвертом круге Свитолина сыграет с россиянкой Дарьей Касаткиной.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 49 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Элина Свитолина (Украина) — Анна Блинкова (Россия) — 2:6, 6:2, 7:5

Теннис
Roland Garros
Анна Блинкова
Элина Свитолина
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