Сафиуллин обыграл Баутиста Агута и вышел во второй круг Уимблдона

Российский теннисист Роман Сафиуллин вышел во второй круг Уимблдона. В матче первого круга 25-летний спортсмен обыграл испанца Роберто Баутиста Агута — 2:6, 7:6 (9:7), 6:7 (4:7), 6:4, 7:5. Встреча продлилась 4 часа 8 минут. Сафиуллин сделал 17 эйсов, допустил 9 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 13. На счету Баутиста Агута 6 эйсов, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 9. Во втором круге турнира Сафиуллин сыграет с французом Корентеном Муте. Лондон (Великобритания) Турнир «Большого шлема» Wimbledon Общий призовой фонд 57 290 000 долларов Открытые корты, трава Мужчины Одиночный разряд Первый круг Роман Сафиуллин (Россия) — Роберто Баутиста Агут (Испания, 20) — 2:6, 7:6 (9:7), 6:7 (4:7), 6:4, 7:5 Уимблдон: новости, статьи, результаты матчей турнира