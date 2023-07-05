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«Большой шлем»

Сегодня, 19:21

Сафиуллин обыграл Баутиста Агута и вышел во второй круг Уимблдона

Мария Гусева
Роман Сафиуллин.
Фото AFP
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Российский теннисист Роман Сафиуллин вышел во второй круг Уимблдона.

В матче первого круга 25-летний спортсмен обыграл испанца Роберто Баутиста Агута — 2:6, 7:6 (9:7), 6:7 (4:7), 6:4, 7:5.

Встреча продлилась 4 часа 8 минут. Сафиуллин сделал 17 эйсов, допустил 9 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 13. На счету Баутиста Агута 6 эйсов, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 9.

Во втором круге турнира Сафиуллин сыграет с французом Корентеном Муте.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 57 290 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Роман Сафиуллин (Россия) — Роберто Баутиста Агут (Испания, 20) — 2:6, 7:6 (9:7), 6:7 (4:7), 6:4, 7:5

Уимблдон: новости, статьи, результаты матчей турнира

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/wimbledon/
Теннис
Уимблдон
Роман Сафиуллин
37
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