Селиваненко о выходе Медведева в 1/4 финала Уимблдона: «Это важное событие в карьере любого теннисиста»

Сегодня, 18:40
Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко прокомментировал «СЭ» победу Даниила Медведева над чехом Иржи Легечкой в матче четвертого круга Уимблдона.
Легечка снялся с матча при счете 6:4, 6:2 в пользу россиянина.
«Выход в четвертьфинал Уимблдона — всегда важное событие в карьере любого теннисиста. Даниил сегодня сыграл уверенно и академично, хотя, конечно, победа на снятии соперника всегда оставляет определенную недосказанность», — сказал Селиваненко «СЭ».
Соперником Медведева в четвертьфинале Уимблдона-2023 станет американец Кристофер Юбенкс.