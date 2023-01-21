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«Большой шлем»

Сегодня, 14:22

Джокович обыграл Димитрова и вышел в 1/8 финала Australian Open

Руслан Минаев
Новак Джокович.
Фото Reuters
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Сербский теннисист Новак Джокович обыграл болгарина Григора Димитрова в третьем круге Australian Open-2023 — 7:6 (9:7), 6:3, 6:4. Матч длился 3 часа и 7 минут.

21-кратный победитель турниров «Большого шлема» совершил 10 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 12 попыток. У Димитрова — 13 эйсов, 4 двойные и 3 реализованных брейк-пойнта из 8 попыток.

За матч серб дважды вызывал физиотерапевта — после первого и в середине третьего сетов.

В 1/8 финала Джокович сыграет против австралийца Алекса Де Минаура.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 51 520 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Новак Джокович (Сербия, 4) — Григор Димитров (Болгария, 27) — 7:6 (9:7), 6:3, 6:4

Бен Шелтон (США) — Алексей Попырин (Австралия, WC) — 6:3, 7:6 (7:4), 6:4

Теннис
Australian Open
Григор Димитров
Новак Джокович
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