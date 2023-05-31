Шевченко проиграл Музетти во втором круге «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Александр Шевченко проиграл итальянцу Лоренцо Музетти во втором круге «Ролан Гаррос» — 1:6, 1:6, 2:6.

Матч продолжался 1 час 41 минуту. Шевченко сделал 1 эйс, допустил 1 двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта из 3. На счету Музетти 1 эйс, ни одной двойной ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 12.

В третьем круге итальянец сыграет с Кэмероном Норри (Великобритания)ю

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 49 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Лоренцо Музетти (Италия, 17) — Александр Шевченко (Россия) — 6:1, 6:1, 6:2