Соболенко назвала инстинктом свое решение подождать Свитолину у сетки для рукопожатия

Белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, почему ждала украинку Элину Свитолину для рукопожатия после четвертьфинального матча на турнире «Ролан Гаррос».

Ранее, 6 июня, 25-летняя Соболенко обыграла 28-летнюю Свитолину (6:4, 6:4) в матче 1/4 финала «Ролан Гаррос». Теннисистки из Украины не жмут руки соперницам из Белоруссии и России.

«Не знаю. Это просто инстинкт — я всегда так делаю после каждого матча», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Соболенко также назвала незаслуженным свист болельщиков с трибун в адрес украинки.

В полуфинале турнира в Париже Соболенко встретится с чешской Каролиной Муховой.