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«Большой шлем»

Сегодня, 18:59

Свентек обыграла Мухову и в третий раз выиграла «Ролан Гаррос»

Сергей Разин
корреспондент
Ига Свентек.
Фото Reuters
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Польская теннисистка Ига Свентек в финале «Ролан Гаррос» обыграла Каролину Мухову из Чехии — 6:2, 5:7, 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 39 минут. В этом матче полька впервые проиграла сет на Открытом чемпионате Франции-2023.

На счету 1-й ракетки мира Свентек 1 эйс, 3 двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 11. 43-я ракетка мира Мухова 6 раз подала навылет, допустила 3 двойные и реализовала 5 брейк-пойнтой из 7.

Для 22-летней польки это третий титул в 2023 году и третья победа на «Ролан Гаррос»: ранее она побеждала в 2020 и 2022 году. Для 26-летней чешки это был первый финал турнира «Большого шлема».

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 49 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Финал

Ига Свентек (Польша, 1) — Каролина Мухова (Чехия) — 6:2, 5:7, 6:4

Roland Garros
Ига Свентек
Каролина Мухова
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