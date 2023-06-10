Рууд — о финале «Ролан Гаррос» против Джоковича: «Важно быть психологически готовым»

Норвежский теннисист Каспер Рууд рассказал, с каким настроем выйдет на финал «Ролан Гаррос» против серба Новака Джоковича.

«Ощущаю ли я психологические или физические изменения с начала турнира? Да, я считаю, что чем дольше, тем легче, конечно. Теперь я в финале, и, когда выйду на корт, там будет стоять трофей. Совсем другое чувство. Но я постараюсь играть без лишних эмоций. Я считаю, что играю в свой лучший теннис, когда не мудрю и не думаю слишком много о том, что должен выиграть этот матч, потому что тогда можно действовать на автомате. Мне кажется, на тренировках многие способны играть очень, очень хорошо: когда ты думаешь, что это только тренировочный матч, проще играть спокойно. Вот моя цель», — сказал Рууд на пресс-конференции.

Также 24-летний спортсмен заявил, что в таком матче важно быть психологически готовым.

«Но, конечно, если выиграть сет или приблизиться к победе, то занервничаешь, и тогда важно быть психологически готовым. Да, я постараюсь представить себя в воскресенье в выигрышных и проигрышных ситуациях и подготовить план», — сказал Рууд.

Финал «Ролан Гаррос» между Руудом и Джоковичем пройдет в воскресенье, 11 июня. Счет в личных встречах 4-0 в пользу серба.