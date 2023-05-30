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Сегодня, 20:46

Уайлд — о победе над Медведевым на «Ролан Гаррос»: «Я мечтал играть на этом корте против таких игроков»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Тиагу Сейбот Уайлд.
Фото Reuters
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Бразильский теннисист Тиагу Сейбот Уайлд высказался о победе над россиянином Даниилом Медведевым в первом круге «Ролан Гаррос» — 7:6 (7:5), 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:4.

«Я смотрел, как играет Даниил, на протяжении всей своей юниорской карьеры. До сегодняшнего дня. Я мечтал играть на этом корте против таких игроков. В самых смелых фантазиях я мечтал о том, как буду обыгрывать их. Теперь это стало реальностью», — сказал Уайлд в интервью, которое опубликовал Twitter-аккаунт «Ролан Гаррос».

В следующем круге Уайлд сыграет с победителем пары Кантен Алис (Франция) — Гвидо Пелья (Аргентина).

Теннис
Roland Garros
Даниил Медведев
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