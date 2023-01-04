Сегодня, 15:30
Во вторник, 11 июля состоится четвертьфинальный матч Уимблдона-2023, в котором встретятся россиянин Андрей Рублев и серб Новак Джокович.
Начало встречи запланировано на 17.00 по московскому времени.
Рублев впервые в карьере вышел в четвертьфинал Уимблдона, Джокович 7 раз выигрывал турнир.
Рублев и Джокович встречались друг с другом четыре раза. Серб выиграл три матча, россиянин одержал одну победу.
В России не показывают Уимблдон-2023 легально, «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матчей турнира.