Рублев — Джокович: онлайн-трансляция матча 1/4 финала Уимблдона

Во вторник, 11 июля состоится четвертьфинальный матч Уимблдона-2023, в котором встретятся россиянин Андрей Рублев и серб Новак Джокович.

Начало встречи запланировано на 17.00 по московскому времени.

Рублев впервые в карьере вышел в четвертьфинал Уимблдона, Джокович 7 раз выигрывал турнир.

Рублев и Джокович встречались друг с другом четыре раза. Серб выиграл три матча, россиянин одержал одну победу.

В России не показывают Уимблдон-2023 легально, «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матчей турнира.