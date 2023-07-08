Уимблдон-2023: расписание 8 июля в мужском одиночном разряде

Сегодня, 02:00
Суббота, 8 июля — шестой игровой день Уимблдона-2023.
Иржи Легечка (Чехия) — Томми Пол (США, 16). 13.00
Алехандро Давидович Фокина (Испания, 31) — Хольгер Руне (Дания, 6). 14.30
Кристофер Юбенкс (США) — Кристофер О`Коннелл (Австралия). 14.30
Ласло Джере (Сербия) — Стефанос Циципас (Греция, 5). 15.00
Даниил Медведев (Россия, 3) — Мартон Фучович (Венгрия). 15.00
Карлос Алькарас (Испания, 1) — Николас Харри (Чили, 25). 15.30
Фрэнсис Тиафо (США, 10) — Григор Димитров (Болгария, 21). 17.00
Александр Зверев (Германия, 19) — Маттео Берреттини (Италия). 18.30