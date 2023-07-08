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Уимблдон-2023: расписание 8 июля в мужском одиночном разряде

Даниил Медведев.
Фото Reuters
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Суббота, 8 июля — шестой игровой день Уимблдона-2023.

Уимблдон (время начала матчей — мск, ориентировочное)

Третий круг

Иржи Легечка (Чехия) — Томми Пол (США, 16). 13.00

Алехандро Давидович Фокина (Испания, 31) — Хольгер Руне (Дания, 6). 14.30

Кристофер Юбенкс (США) — Кристофер О`Коннелл (Австралия). 14.30

Ласло Джере (Сербия) — Стефанос Циципас (Греция, 5). 15.00

Даниил Медведев (Россия, 3) — Мартон Фучович (Венгрия). 15.00

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Николас Харри (Чили, 25). 15.30

Фрэнсис Тиафо (США, 10) — Григор Димитров (Болгария, 21). 17.00

Александр Зверев (Германия, 19) — Маттео Берреттини (Италия). 18.30

Источник: Сетка Уимблдона-2023
Теннис
Уимблдон
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