В Госдуме поддержали Рублева после жалобы на поведение украинских болельщиков на Australian Open

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал попытку психологического воздействия украинских болельщиков на российского теннисиста Андрея Рублева.

«Достойный поступок Андрея Рублева. К флагу у него претензий нет, да и пусть вывешивают, что хотят. Но прямые оскорбления страны и российских спортсменов никому не позволены. За это нужно наказывать и штрафовать. Самый настоящий пример дискриминации. А Рублев проявил характер, психологическую стойкость, добился победного результата, несмотря на подобное психологическое воздействие», — передает слова Свищева пресс-служба депутата.

Во время матча второго круга Открытого чемпионата Австралии в матче между Андреем Рублевым и фином Эмилем Руусувуори судья спросил россиянина про зрителей с украинскими флагами, находившихся на трибунах рядом с кортом.