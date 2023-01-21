Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 23:11

Вице-президент ФТР: «На вылете Медведева из топ-10 зацикливаются только те, кто ничего не понимает в теннисе»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал вылет россиянина Даниила Медведева из топ-10 рейтинга ATP.

«На месте в классификации и вылете Даниила из топ-10 зацикливаются только те, кто ничего не понимает в теннисе, и любители громких заголовков. Даниил в числе других игроков является одним из лучших в мире на сегодняшний момент. Спортсмены такого уровня играют не ради места в классификации, а потому что они живут этой игрой. Если ты веришь в себя и играешь в свою игру, то всё остальное приходит», — приводит слова Селиваненко Vprognoze.ru.

Медведев в третьем круге Australian Open уступил американцу Себастиану Корде. По итогам выступления на турнире 26-летний россиянин выбыл из топ-10 впервые с 2019 года.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/tennis/10589927-vice-prezident-ftr-selivanenko-o-vylete-medvedeva-iz-top-10-atp-na-etom-zaciklivayutsya-te-kto-nichego-ne-ponimaet-v-tennise.html
Australian Open
Даниил Медведев
2
0
Читайте также
Капризов выбил 100 голов в НХЛ. Ориентиры Кирилла — Овечкин и Мэттьюс
Русский рекорд НХЛ держится 25 лет. Но сейчас его могут побить
Ушедший в отставку Арестович сообщил о невозможности победы Украины
Опубликованы кадры спасения людей с застрявшего в горах воздушного шара в Сочи
Снайперов из США и Британии обнаружили на острове под Херсоном
В МИД Швеции высказались об инциденте с сожжением Корана в Стокгольме
Материалы сюжета: Australian Open 2023: вылет Медведева и Надаля, Рублев и Хачанов в игре
Донна Векич: «Я искренне верю, что могу выиграть турнир «Большого шлема»
Джокович: «Перед началом Australian Open думал, что мое участие невозможно, но я еще держусь»
Маррей: «Если бы я играл на этом уровне в прошлом году, не был бы 60 в мире»
Ольховский заявил, что системного кризиса в российском женском теннисе нет
Веснина: «В вылете всех наших девушек после третьего круга Australian Open ничего глобально страшного нет»
Александрова проиграла Линетт в третьем круге Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Джокович: «Перед началом Australian Open думал, что мое участие невозможно, но я еще держусь»

Донна Векич: «Я искренне верю, что могу выиграть турнир «Большого шлема»