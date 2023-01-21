Вице-президент ФТР: «На вылете Медведева из топ-10 зацикливаются только те, кто ничего не понимает в теннисе»

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал вылет россиянина Даниила Медведева из топ-10 рейтинга ATP.

«На месте в классификации и вылете Даниила из топ-10 зацикливаются только те, кто ничего не понимает в теннисе, и любители громких заголовков. Даниил в числе других игроков является одним из лучших в мире на сегодняшний момент. Спортсмены такого уровня играют не ради места в классификации, а потому что они живут этой игрой. Если ты веришь в себя и играешь в свою игру, то всё остальное приходит», — приводит слова Селиваненко Vprognoze.ru.

Медведев в третьем круге Australian Open уступил американцу Себастиану Корде. По итогам выступления на турнире 26-летний россиянин выбыл из топ-10 впервые с 2019 года.