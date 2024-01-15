Медведев выдал нервный старт Australian Open. Отдал сет французскому ноунейму

145-я ракетка мира Теренс Атман проверил в Мельбурне нервы лучшего теннисиста России, но получил травму.

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Первый круг

Мужчины

Даниил Медведев (Россия, 3) — Теренс Атман (Франция) — 5:7, 6:2, 6:4, 1:0, отказ

Женщины

Кая Юван (Словения) — Анастасия Потапова (Россия, 23) — 6:1, 6:4

Не без приключений начал свою новую историю на Открытом чемпионате Австралии-2024 наш главный фаворит Даниил Медведев. Соперник третьего сеянного — 22-летний француз Теренс Атман — вообще не имел опыта выступления против элиты мирового тенниса. Тем не менее, выиграл у звездного россиянина первую партию, заставив наших болельщиков переживать за судьбу поединка. Ведь после выхода на Netflix документального сериала, в котором содержатся оскорбительные для Медведева пассажи, были серьезные опасения относительно психологического состояния лучшего теннисиста России. К счастью, Даниил пока, кажется, справляется с давлением, хотя на сей раз ему и помогла травма соперника.

Новая попытка повзрослеть

Накануне этого матча Медведев выступил с достаточно спорными для 27-летнего мужчины заявлениями. «Мне хочется стать немного другим, повзрослеть, — удивил публику Даниил. — Я существенно продвинулся в самоконтроле за последние несколько месяцев. Надеюсь, люди заметят это на корте, потому что турниры — это самый большой вызов. Когда ты выходишь на корт, адреналин зашкаливает. Возможно, Australian Open-2023 был не лучшим турниром «Большого шлема», если рассматривать его с точки зрения моего взаимодействия с публикой. Даже если что-то случится в этот раз, я хочу оставаться тем, кто я есть, и делать поменьше глупостей. Надеюсь, у меня это получится в текущем сезоне, и мы увидим нового Даниила Медведева».

Даниил Медведев и Теренс Атман. Фото AFP

У лучшего теннисиста России не самые лучшие отношения с австралийской публикой. Наш спортсмен неоднократно жаловался на ее поведение, а в 2022-м даже заявил, что у некоторых болельщиков низкий IQ. После финала-2022, в котором местные болельщики поддерживали Рафаэля Надаля, Даниил произнес пронзительный монолог. В нем он обвинил фанатов и СМИ, что те травят представителей России по национальному признаку и отметил, что «разочарован таким поведением». Год назад Медведев в Мельбурне также спорил с судьями и высказывал недовольство провокаторами на трибунах. Однако такие инциденты происходят с нашим лучшим игроком практически на каждом турнире. И навряд ли Australian Open стоит здесь особняком.

С другой стороны, американская платформа Netflix накануне нынешнего «Большого шлема» выпустила очень спорный документальный фильм, в котором Медведев представлен злодеем на противопоставлении с немцем Александром Зверевым. Последнего постоянно обвиняют в домашнем насилии и не так давно дисквалифицировали за нападение на судью. Однако «плохим парнем» в ленте почему-то предстает именно Даниил. Россиянин заявил, что не смотрел скандальный фильм, чтобы не расстраиваться. Однако очевидно, что выходка документалистов из США существенно добавила давления на нашего теннисиста, которому в ранге двукратного финалиста Australian Open и так непросто.

Травма соперника

Теренс Атман дебютировал в основной сетке турнира «Большого шлема». Конечно, в квалификации на прошлой неделе он выбил известного аргентинца Хуана Мануэля Черундоло, но с соперниками уровня Медведева француз никогда раньше точно не встречался. Каково же было удивление публики, когда первый сет остался за андердогом. Россиянин уверенно вел стартовую партию к победе, но в концовке сета при счете 5:3 у Даниила случился необъяснимый провал. Он проиграл сопернику четыре гейма подряд, и происходящее на корте перестало напоминать разминку. Все вспомнили злополучный матч первого круга «Ролан Гаррос» — 2023, в котором наш лидер сенсационно уступил бразильцу Тиагу Сейботу Уайлду.

К счастью, сейчас Медведев выдержал удар, и моментально вернулся в игру, взяв в начале второго сета четыре гейма подряд. Но в целом поединок не выглядел избиением 145-й ракетки мира со стороны одного из лучших игроков планеты. Однако удача в этот момент повернулась лицом к россиянину. В начале третьего сета француз захромал на правую ногу, расколотил от досады ракетку и вызвал на корт врача. Мучения Атмана продолжались весь сет, но было видно, что это не хитрый ход Теренса, а реальная травма. Судьба поединка оказалась предрешена, и в начале четвертого сета квалифай отказался от продолжения борьбы. Публика, которая вновь болела против россиянина, разочарованно вздохнула.

Теренс Атман. Фото AFP

Два с половиной часа, проведенные Медведевым на корте, увы, не позволяют сделать выводы о готовности россиянина к нынешнему мейджору. С одной стороны, Даниил сам себе организовал проблемы, отдав сет ноунейму. С другой — вроде бы контролировал ход матча, и сумел быстро вернуться в игру. В общем, судя по всему, в Австралии у лучшего теннисиста России еще все впереди. Во втором круге Даниила ждет матч против финна Эмиля Руусувуори, который накануне также проиграл первый же сет неизвестному американцу Патрику Кипсону, но затем взялся за ум — 4:6, 6:3, 6:4, 7:6. Будущие соперники на уровне ATP ранее встречались дважды, в последний раз — на победном для Медведева грунтовом мастерсе в Риме-2023. До сих пор финн не сумел выиграть у россиянина ни одной партии.