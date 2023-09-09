«Заоблачный теннис». СМИ в восторге о игры Медведева против Алькараса

Многие обозреватели считают, что Даниил провел в полуфинале US Open 2023 лучший матч в своей карьере.

US Open. Мужчины. Полуфиналы

Даниил Медведев (Россия, 3) — Карлос Алькарас (Испания, 1) — 7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3

Новак Джокович (Сербия, 2) — Бен Шелтон (США) — 6:3, 6:2, 6:3

Теннисные обозреватели разных стран публикуют хвалебные статьи об игре россиянина Даниила Медведева в полуфинале Открытого чемпионата США против первой ракетки мира испанца Карлоса Алькараса. Наш лучший игрок лишил US Open «финала мечты», в котором могли сойтись первая и вторая ракетки мира. Но победил Даниил, по общему мнению, совершенно заслуженно, реализовав свои сильные качества и воспользовавшись просчетами менее опытного соперника. Заголовки статей пестрят словами «нокаутировал», «поверг», «ошеломил». При чем СМИ не только соглашаются с мнением Медведева об «игре на 12 из 10 баллов», но и отмечают, что россиянин, прибавляя по ходу турнира, в пятницу, возможно, провел лучший поединок в своей карьере.

Преподал мастер-класс первой ракетке мира

«Запредельное совершенство! Мастер-класс Медведева потопил Алькараса», — таким заголовком сопровождает отчет о полуфинале официальный сайт ATP. По мнению автора публикации, Даниил показал всем в этом матче: когда он находится в лучшей форме, то способен обыграть любого соперника. «По собственным меркам 27-летний игрок провел не самое лучшее лето на быстрых кортах Северной Америки — уступил в четвертьфинале в Торонто и в третьем раунде в Цинциннати, — констатирует сайт ATP. — Но третий «сеяный» нашел свой лучший теннис на заключительном «мейджоре» сезона. В полуфинале он впечатлил интенсивностью работы ног и в ударах по мячу, особенно справа. Это не позволяло Алькарасу вести игру и приводило к ошибкам соперника в ключевые моменты».

Британская «Гардиан» называет уровень игры Медведева в полуфинале «заоблачным». «Он понимал, что для победы над Алькарасом нужно провести исключительный матч, и очень немногие ставили на Даниила в этот вечер, — констатирует журналист Тумаини Карайоль. — Но одним из важнейших качеств россиянина является его умение собраться в нужный момент — именно оно выделяет его на фоне прочих, и делает из этого игрока потенциального чемпиона. Для Алькараса защита титула закончилась разгромным поражением от звездного соперника. После невероятного успеха Карлоса в прошлом году ожидания были высоки, и поэтому разочарование оказалось огромным».

Закрытие крыши пошло на пользу россиянину

Испанские СМИ отмечают, что Карлитос играл на фоне травмы и не смог найти противоядие против безупречной игры Медведева на задней линии. «Алькарас уступает корону в Нью-Йорке, не пробив стену Медведева», — озаглавила отчет о матче Marca. «Медведев усвоил урок Индиан-Уэллс и Уимблдона, — отмечает издание. — В частности, он умело пользовался своим ростом при подаче и стал больше рисковать. В результате в первом сете он допустил шесть двойных ошибок, но цель оправдала средства. Воспитанник Жиля Сервары продемонстрировал отличную физическую готовность, а вот Алькарас испытывал дискомфорт в левом бедре, из-за чего был вынужден использовать повязку. В разменах на задней линии доминировал Медведев, и в итоге серия Карлоса из 12 победных матчей подряд на US Open подошла к концу».

Издание AS также отмечает, что Даниил продемонстрировал в полуфинале выдающуюся игру на задней линии. «Возможно, закрытие крыши на корте Артура Эша из-за дождя пошло на пользу россиянину, который в условиях зала почувствовал себя более привычно и комфортно, — пишет СМИ. — Медведев действовал ракеткой столь же ювелирно, как хирург скальпелем, кроме того, на его стороне была удача. Алькарас иногда проводил впечатляющие розыгрыши, приводившие публику в неистовство, но целом Карлитос не справился с Даниилом, особенно с его подачами».

Неортодоксальный мастер игры на задней линии

«У Алькараса были удачные моменты, особенно в начале третьего сета, когда он начал брать игру под контроль, — отмечает журналист The New York Times Мэттью Фаттерман.

— Однако после туалетного перерыва Медведев вновь поймал кураж, снова превратившись в человека, способного нанести самый невероятный удар и оставить не у дел самого технически и тактически одаренного соперника. Одержав ошеломляющую победу над действующим чемпионом, Даниил — веселый тролль, умный и неортодоксальный мастер игры назадней линии — сорвал главную интригу турнира, которая состояла в битве первой и второй ракеток мира".

«Медведев провел мастер-класс по тактике против разгоряченного Алькараса, — пишет NY Post.

Известный мастер защитной игры не только великолепно вводил мяч в игру, но и удачно располагался далеко за линией во время подач соперника. Он совершил несколько чудесных ударов, поставивших первую ракетку мира в тупик. По словам Карлоса, Даниил — один из лучших мужском туре по вращение мяча, по действиям из глубины корта и по мощи ударов. Россиянин в этот вечер был просто великолепен".

Защищался как дьявол

По мнению австралийского портала Yahoo Sport, Алькарас, возможно, еще недостаточно зрелый игрок, чтобы справляться с такими матчами и с такими искушенными соперниками, как Медведев. «Даниил просто выше классом, а испанец не справился с давлением. Карлосу казалось, что он способен принимать правильные решения в любой ситуации. Однако на практике он так и не смог справиться с собой после проигранного тай-брейка в первом сете. В итоге именно Медведев, а не Алькарас, заслужил путевку в финал, который станет матчем-реваншем между россиянином и Новаком Джоковичем, разыгрывавшими титул в 2021 году».

«Медведев провел роскошный полуфинальный поединок, — считает французское издание L'Equipe. — Болельщики потеряли счет его ускорениям, выверенным ударам с задней линии и эйсам. Испанец пытался найти свою игру на протяжении всего матча, но россиянин дожидался его ошибок и умело ими пользовался. Даниил задал сумасшедший темп и защищался как дьявол. В итоге он получил право сыграть пятый финал «Большого шлема» в своей карьере. Новак Джокович в этом матче попытается сотворить историю, взяв 24-й титул «мейджора». Но у Медведева есть все возможности для того, чтобы в воскресенье помешать этому рекорду».