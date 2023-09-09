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«Испанцы могут идти спать». Медведев пробился через Алькараса в финал с Джоковичем

Медведев победил Алькараса и сыграет в финале US Open с Джоковичем
Артем Агапов
редактор отдела интернет
Даниил Медведев после победы над Карлосом Алькарасом в полуфинале US Open в Нью-Йорке.
Фото Reuters
Даниил Медведев.
Фото Reuters
Карлос Алькарас.
Фото Reuters
Даниил Медведев после победы над Карлосом Алькарасом в полуфинале US Open в Нью-Йорке.
Фото Reuters
Даниил Медведев (справа) и Карлос Алькарас.
Фото Reuters
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Даниил Медведев выдал невероятный матч.

«Сыграл на 12 из 10»

Медведев напомнил всему миру, что когда он играет в свой идеальный теннис, то способен победить любого соперника. 27-летний россиянин справился с Карлосом Алькарасом в четырех сетах полуфинала Открытого чемпионата США — 7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3. Третий «сеяный» US Open показал невероятный уровень против одного из лучших теннисистов мира, он и сам входит в их число.

Алькарас выступал в Нью-Йорке в статусе первой ракетки мира и чемпиона-2022. 20-летний теннисист потерял лидерство в рейтинге на старте турнира, со следующей недели на вершину вернется Новак Джокович. Теперь испанец остался без возможности сыграть еще один финал в Нью-Йорке и еще один — против легендарного серба. Этим летом Карлос взял второй в карьере титул «мейджора» после победы над Новаком в решающем матче Уимблдона.

В сезоне-2023 Алькарас дважды обыграл Медведева и не встретил с его стороны серьезного сопротивления. В марте испанец разобрался с экс первой ракеткой мира в финале «мастерса» в Индиан-Уэллс, в июле — в полуфинале Уимблдона. На этот раз все получилось иначе, лучший теннисист России поднял свой уровень и переиграл соперника. Даниил после четвертьфинала с Андреем Рублевым оценил свое выступление на десять из десяти, а против Карлоса ждал от себя «11 из 10». И именно так пробился в третий для себя финал в Нью-Йорке.

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«Изумительно. Особенно — после того как обыграл кого-то вроде Карлоса. Я легко уступил ему дважды в этом году, так что перед матчем было много сомнений: смогу ли навязать свою игру, что должен сделать лучше. В итоге — удивительный матч в моем исполнении, и я буду рад быть здесь в воскресенье», — первые слова Медведева в интервью на корте после полуфинала.

Даниил ответил на вопрос, показал ли он тот самый теннис на уровне выше идеала: «Я сказал, что должен сыграть на 11 из 10. Я сыграл на 12 из 10, исключая третий сет. И это единственный путь. Не знаю, ему все еще 20 или уже 21, он еще молод, но выиграл уже два «Больших шлема» и был №1 так много недель, если честно, это просто невероятно. Думаю, никто не добивался подобного до него. Чтобы обыграть его, нужно быть лучше самого себя. И я смог это сделать».

Даниил Медведев.
Фото Reuters

«Все это изумительно»

Медведев против Алькараса был знакомой стеной в защите, изобретателен и эффективен в атаке. Даниил забрал первый сет на тай-брейке и доминировал во втором, а потом не упустил контроль над игрой и вытаскивал важные розыгрыши в четвертой, ставшей решающей партии.

Медведев в интервью на корте рассказал о своих мыслях после проигранного третьего сета: «Что ж, третий сет был не так уж плох. Я проиграл одну свою подачу. У меня не было много возможностей на его подаче, но чувствовал, что не настолько далеко от него. Так что думал что-то вроде: «Нужно продолжать давить, быть чуть лучше на своей подаче». Мне удалось отыграть несколько важных брейк-пойнтов. В том решающем супердлинном гейме мне удалось выиграть несколько невероятных розыгрышей и остаться в игре. И после этого, чего мы не видим часто, он начал немного мазать. Так что все это изумительно».

Даниил Медведев. «Он знает, что я никогда не сдаюсь»: Медведев и Рублев сошлись в жарком Нью-Йорке

Алькарас позже на пресс-конференции признал, что не смог найти противодействия таком Медведеву: «Он сыграл очень, очень здорово. Я не смог найти решения. Я думал, что прямо сейчас лучший игрок, способный выйти из ситуации, когда матч идет не в том, не нужном тебе направлении. Но после этого матча должен изменить свое мнение. Я недостаточно опытен, чтобы справляться с матчами такого уровня. Так что должен извлечь из этого урок».

Карлос добавил: «Он играл с большой скоростью ударов, здорово забегал под форхенд. Верное направление атаки, без ошибок, отличная подача. 10 из 10, как он сам сказал. Даниил один из лучших на приеме в туре. Просто невероятно, как он возвращает мяч из-за задней линии корта, очень глубоко и очень мощно. Когда я исполнял подачу с выходом к сетке, он всегда находил ответ из своего дома (смеется)».

Даниил Медведев (справа) и Карлос Алькарас.
Фото Reuters

«Челлендж — финал с парнем, у которого 23 «Больших шлема»

Медведев в третий раз в карьере вышел в финал Нью-Йорка и в пятый раз на турнирах «Большого шлема». До этого россиянин по два раза играл в решающих матчах US Open и Australian Open — против Рафаэля Надаля и Джоковича. Даниил в противостоянии с Новаком в 2021 году уступил на «мейджоре» в Мельбурне и затем не позволил легенде взять «сезонный шлем» и стал чемпионом на американском харде.

Медведев в интервью на корте рассмеялся после упоминания числа своих «шлемов» и снова стал серьезным: «Челлендж — ты играешь с парнем, который взял 23 «Больших шлема», а у меня только один. Так что — то же самое: когда мне удалось обыграть его здесь, я сумел сыграть лучше, чем мог. И мне нужно сделать это снова, здесь нет другого пути».

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И никуда — без вопроса об отношениях Даниила и публики Нью-Йорка. Россиянин вывел эту историю на особый уровень в 2019 году, в этом уже были очередные всплески. Теннисист подчеркивает: позитив на одном из любимых турниров преобладает, но порой зрители очень злят. Матч с Алькарасом на главной арене US Open, 23-тысячном «Стадионе Артура Эша» не стал исключением из-за большого числа поклонников испанца.

Медведев после матча показал жесты с приставленным к ушам указательным пальцем и искупался в реакции болельщиков, а потом сделал это снова в интервью на корте: «Во-первых, должен быть честным, публика была невероятной сегодня, совершенно невероятной. У нас было несколько невероятных розыгрышей и чувствовал, давайте назовем это так, любовь к обеим сторонам. Единственная вещь — тысяча испанцев при 5:3 стала кричать между первой и второй подачей, это не так приятно, думаю, они просто отчаялись, и я рад, что им это не помогло, и они теперь могут идти спать».

На пресс-конференции Медведев подчеркнул: Джокович всегда прибавляет после поражений, в каждом следующем матче Новак выглядит сильнее — в этом убеждался и он, и Алькарас. Даниил уверен: сейчас 36-летний серб предстанет в своей лучшей версии, а потому ему для победы нужно стать наилучшей версией себя.

Финал Медведев — Джокович — вечером воскресенья, 10 сентября.

Теннис
US Open
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
Новак Джокович
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