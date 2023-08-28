Рекорды US Open: самые значимые достижения чемпионов и успехи россиян

Лучшие выступления теннисистов Открытой эры.

28 августа стартует последний в сезоне турнир «Большого шлема» — US Open-2023. За долгие годы теннисисты-участники демонстрировали выдающиеся результаты и сумели вписать свои имена в историю по разным показателям. Рассказываем о самых известных рекордах Открытого чемпионата США в Открытой эре (с 1968 года на турнир допустили теннисистов-профессионалов).

Рекорд по количеству титулов

Трем теннисистам удалось пять раз завоевать чемпионский титул US Open в мужском одиночном разряде — это американцы Джимми Коннорс, Пит Сампрас и швейцарец Роджер Федерер. И только одному из них удалось сделать это подряд.

Коннорс взял пять «Шлемов» в Нью-Йорке с 1974 по 1983 год, Сампрас — с 1990-го по 2002-й, Федереру не было равных на Открытом чемпионате США с 2004-го по 2008-й. Роджер был близок к тому, чтобы стать первым в истории шестикратным победителем US Open. Однако в своем шестом подряд финале швейцарец уступил аргентинцу Хуану Мартину дель Потро. При этом сам теннисист верил, что его серия побед продлится вечно.

«Когда-то искренне надеялся, что моя серия на US Open будет бесконечной, но так, к сожалению, не бывает. Это просто невозможно. Я не играл в финалах в Нью-Йорке достаточно давно, но у меня тут было много трудных и равных матчей с Джоковичем и другими игроками», — приводит слова Федерера Tennis World.

Среди женщин наибольшее число чемпионств в Открытой эре у двух американских теннисисток: по шесть раз на Открытом чемпионате США побеждали американки Крис Эверт и Серена Уильямс. Первой удалось выиграть четыре раза подряд — с 1975 по 1978 год, а также в 1980-м и 1982-м. Серена брала «Шлемы' на родине в 1999, 2002, 2008 годах и с 2012-го по 2014-й.

Андре Агасси. Фото Getty Images

«Несеяные» чемпионы

В мужском одиночном разряде одному теннисисту в Открытой эре удалось выиграть US Open в статусе «несеяного». В 1994 году американец Андре Агасси накануне победного Открытого чемпионата США был лишь 20-м в мировом рейтинге, а количество «сеяных» тогда составляло всего 16.

У женщин «несеяных» чемпионок три: в 2009 году титул завоевала бельгийка Ким Клейстерс, в 2017-м — американка Слоан Стивенс, в 2021-м — британка Эмма Радукану. Причем британская теннисистка стала первой в истории победительницей Открытого чемпионата США, которая пробилась на турнир через квалификацию.

Самые юные чемпионы

В 2023 году Карлосу Алькарасу удалось установить несколько достижений после первого титула на US Open. Испанец стал одним из самых молодых чемпионов турнира. Но самым юным обладателем титула на Открытом чемпионате США является другой теннисист.

Американец Пит Сампрас выиграл US Open в 1990 году, когда ему было 19 лет и 28 дней. Алькарасу на момент победы в 2023-м было чуть больше — 19 лет и четыре месяца. При этом успех в Нью-Йорке сделал его самой юной первой ракеткой мира.

Среди женщин рекорд принадлежит Трейси Остин. Американская теннисистка в 1979 году стала победительницей Открытого чемпионата США в возрасте 16 лет 8 месяцев и 28 дней. Остин удалось обыграть легендарную соотечественницу Крис Эверт, Трейси не позволила сопернице завоевать пятый титул подряд.

Флавия Пеннетта. Фото Getty Images

Самые возрастные чемпионы

Австралиец Кен Розуолл в середине XX века вошел в историю как один из самых титулованных и успешных теннисистов, а также стал самым старшим победителем US Open. На момент триумфа на Открытом чемпионате США в 1969 году ему было 35 лет 10 месяцев и 11 дней.

У австралийского теннисиста был шанс улучшить это достижение — в 1973 году он вновь вышел в финал нью-йоркского турнира «Большого шлема», в возрасте 39 лет и 310 дней, но тогда потерпел поражение. Тем не менее Розуолл стал самым возрастным финалистом «мейджоров».

У женщин отличилась Флавия Пеннетта. Итальянская теннисистка в 2015 году выиграла свой первый финал «Большого шлема» в 33 года 6 месяцев и 18 дней и сразу после триумфа объявила о завершении карьеры по окончании сезона. Таким образом она красиво вошла в историю как самая возрастная чемпионка Нью-Йорка.

Наибольшее количество финалов

По этому показателю у мужчин в Открытой эре вышел в лидеры Пит Сампрас. Американец сумел дойти до восьми финалов Открытого чемпионата США, при этом выиграл пять из них.

У женщин наибольшее количество финалов в Открытой эре у американки Крис Эверт. Она провела девять решающих матчей на US Open, причем семь из них подряд. Теннисистке удалось выиграть шесть титулов.

Мартина Навратилова. Фото Global Look Press

Наибольшее количество титулов

Абсолютной рекордсменкой по числу побед на Открытом чемпионате США является чехословацкая и американская теннисистка Мартина Навратилова. Ей удалось 16 раз выиграть US Open: четыре титула в одиночном разряде, девять в парном и еще три — в смешанном.

Среди мужчин в Открытой эре Боб Брайан выиграл девять трофеев турнира «Большого шлема» в США — и ни одного в одиночном разряде. Американский теннисист пять раз стал чемпионом US Open в паре и еще четыре в миксте.

Самый длинный матч

Полуфинал Открытого чемпионата США-1992 между шведом Стефаном Эдбергом и американцем Майклом Чангом надолго запомнился болельщикам. Этот матч стал самым длинным в истории US Open — встреча продлилась 5 часов 26 минут. Спустя 30 лет этот рекорд по-прежнему держится.

Рекордная продолжительность матча у женщин составляет 3 часа 40 минут. В 2021 году прошли сразу две встречи с такой длительностью — причем обе игры начались в одно время. Столько времени на выявление сильнейшей потребовалось Элизе Мертенс и Ребекке Петерсон, а также Ребеке Масаровой и Ане Богдан.

Наибольшее количество эйсов

Среди мужчин больше всех подач на вылет исполнил Пит Сампрас. За турнир US Open в 2002 году американец исполнил 144 эйса.

У женщин по этому показателю безоговорочным лидером является Серена Уильямс. В 1999 году американская теннисистка сделала в ходе Открытого чемпионата США 70 эйсов.

Посещаемость

В 2022 году на турнире была зафиксирована историческая отметка. Турнир посетили 888 044 человека. Это абсолютный рекорд посещаемости для Открытого чемпионата США.

Даниил Медведев. Фото Getty Images

Достижения российских теннисистов

Россияне одержали несколько по-настоящему ярких побед на Открытом чемпионате США. Наши завоевывали титул как в одиночке, так и в паре.

Первым чемпионом Нью-Йорка из России стал Евгений Кафельников, который выиграл US Open в 1997 году в дуэте с Даниэлем Вацеком из Чехии. Спустя три года Марат Сафин завоевал титул в одиночном разряде.

Первой российской победительницей Открытого чемпионата США стала Светлана Кузнецова. Она выиграла US Open в женском одиночном разряде в 2004 году. В том же году Вера Звонарева стала чемпионкой в миксте с американцем Бобом Брайаном.

В 2006 году Мария Шарапова стала второй россиянкой, которой покорился Открытый чемпионат США в одиночном разряде. В финале она одолела вторую ракетку мира Жюстин Энен-Арденн. В том же 2006 году Вера Звонарева оформила свой второй титул — в паре с француженкой Натали Деши.

Спустя год Динара Сафина в паре также вписала свое имя в элитный список победителей US Open — и в этом ей помогла все та же Натали Деши.

В 2012 году Открытый чемпионат США в миксте выиграла Екатерина Макарова — в дуэте с бразильцем Бруно Соарешом. В 2014 году Макарова завоевала еще один титул в Нью-Йорке — в паре с соотечественницей Еленой Весниной.

В 2021 году новым чемпионом US Open из России стал Даниил Медведев. Теннисист победил в финальном матче серба Новака Джоковича и стал только четвертым российским победителем Открытого чемпионата США (после Сафина, Кузнецовой и Шараповой) и шестым чемпионом турниров «Большого шлема» в одиночном разряде.