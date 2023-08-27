Теннисистов тоже принуждают к ВАР. Открытый чемпионат США — пробный камень

Турнир «Большого шлема» в Нью-Йорке станет первым стартом такого уровня с узаконенными видеоповторами.

Аналог футбольной системы видеопомощи арбитрам ВАР в этом году будет работать на теннисном турнире US Open в Нью-Йорке. Им оборудованы пять самых вместительных кортов Открытого чемпионата США из 17. Нововведение не отменяет использование технологии Hawk-Eye для определения аута, а дополняет ее. Предполагается, что теннисная VR (видеорегистрация) снизит до минимума влияние человеческого фактора и ошибок в спорных ситуациях (например, при двойном касании мяча о корт). Другой вопрос — опыт футбола не кажется однозначно позитивным, часто приводит к затягиванию игры и дополнительно накаляет обстановку.

Как это работает?

На аренах Arthur Ashe Stadium, Louis Armstrong Stadium и Grandstand, а также на кортах 5 и 17 теперь установлены камеры, которые записывают ход матчей в разных ракурсах. Записи могут быть оперативно переданы на планшеты судьи на вышке и после его команды — на табло стадиона. Запрашивать видеопомощь может как арбитр, так и сами теннисисты. Для каждого из них предусмотрены по три челленджа за сет плюс еще один на тай-брейке. Обращаться можно по поводу двойных касаний мяча о корт, фол-шотов (игре на чужой стороне), касания игроком сетки, попадания мяча в тело теннисиста, а также криков во время удара соперника.

Испытания VR уже проходили на различных соревнованиях мужского тура ATP, где система получила положительные отзывы. Женский тур WTA эту технологию до сих пор не использовал, и в ближайшее время планов таких нет. На турнирах «Большого шлема» видеоповторы в Нью-Йорке дебютируют, и от того, как они себя зарекомендуют, будет зависеть, последуют ли этому примеру в Мельбурне, Париже и Лондоне. Пока есть опасения, что хитрые теннисисты могут использовать челленджи для того, чтобы сбить с ритма соперника, который поймал кураж (точно так же сейчас поступают с медицинскими тай-аутами и туалетными перерывами). Ведь просмотр записей в любом случае будет занимать какое-то время.

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Вкалывают роботы, а не человек

Открытый чемпионат США считается самым новаторским из всех «мейджоров». В свое время здесь первыми уравняли мужские и женские призовые (1973). Кроме того, US Open стал первым турниром «Большого шлема» с Hawk-Eye (2006), первым — с таймером подачи (2018) и первым — с разрешенным коучингом во время матча (2022). Теперь — новый эксперимент, который заранее приветствуют многие игроки. Ведь консервативный теннис в плане электронного судейства отстает от многих других видов спорта.

Возможность просмотра видеоповторов давно имеется в хоккее и регби. В футболе ВАР использовался уже на чемпионате мира 2018 года. Видеозаписями официально пользуются судьи в фехтовании, фигурном катании, плавании... Сложно назвать виды спорта, которые все еще противостоят техническому прогрессу и по старинке полагаются только на реакцию и наблюдательность рефери. Правда, здесь есть философско-этический нюанс. Есть мнение, что ошибки рефери — часть соревнований наряду с ошибками спортсменов. И что роботизация судейства уменьшает элемент неожиданности, за который все так любят спорт.

Кроме того, все эти камеры и записи — дополнительные затраты. Применительно к теннису — отказ от судей на линии компенсируется появлением техников Hawk-Eye и обслуживающего персонала VR. В итоге система в нынешнем виде доступна только на самых богатых турнирах, а конфликтные ситуации могут возникнуть абсолютно везде. Справедливость, доступная только для миллионеров, — не очень хороший социальный посыл вместе с неизбежным снижением квалификации судей, которые начинают слишком полагаться на технику. В общем, нюансов много, и ответы на некоторые из вопросов должен дать предстоящий US Open.