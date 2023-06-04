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«Большой шлем»

Сегодня, 21:30

Свитолина и Касаткина обошлись без рукопожатий. Первая ракетка России жестом отреагировала на победу украинки

Анастасия Плетнева
Корреспондент
Дарья Касаткина.
Фото Reuters
Элина Свитолина.
Фото Reuters
Элина Аванесян.
Фото Reuters
Дарья Касаткина.
Фото Reuters
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Элина Свитолина выбила из сетки Открытого чемпионата Франции еще одну россиянку.

«Ролан Гаррос»-2023. Женщины. Четвертый круг
Каролина Мухова (Чехия) — Элина Аванесян (Россия, LL) — 6:4, 6:3
Элина Свитолина (Украина) — Дарья Касаткина (Россия, 9) — 6:4, 7:6 (7:5)

Первая половина субботнего дня сложилась для россиян успешно — Карен Хачанов и Анастасия Павлюченкова пробились в четвертьфинал «Ролан Гаррос». Дальше играли лаки-лузер Элина Аванесян и лучшая теннисистка России Дарья Касаткина. И для них матчи получились не такими удачными.

 
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Аванесян проиграла, но установила несколько рекордов

Сенсация «Ролан Гаррос»-2023 Элина Аванесян закончила выступление на турнире. Россиянка стала единственной лаки-лузером, которая прошла так далеко. Несмотря на то что Элина в первом круге обыграла Белинду Бенчич, у нее изначально было меньше шансов выиграть? У Каролины Муховой из Чехии все-таки более богатый опыт выступлений на больших соревнованиях и на грунте, в частности.

Мухова с самого начала была более активной в игре — точнее била, укорачивала и лучше подавала. Хотя девушкам было значительно проще на приеме, но это не редкость в женском теннисе. Аванесян пока не хватает более разнообразной и вариативной игры — Каролина этим и брала. В бойцовских качествах ей не отказать, но в качестве нужно прибавлять.

Элина Аванесян.
Фото Reuters

Элине стоит отдать должное — она не сдавалась и при счете 5:2 в первом сете, и при 4:1 во втором (в пользу Муховой), и вообще она сразу вышла во вторую неделю «мейджора» — по этому показателю россиянка стала первым лаки-лузером за последние 30 лет, кому такое удалось, и пятым в истории, вышедшим в четвертый круг турнира «Большого шлема». Ранее этот результат показали Хана Страхонова в 1980 году, Дана Гилберт — в 1982-м, Николь Ягерман — в 1988-м, Мария Хосе Гайдано — в 1993-м. Из других достижений Аванесян — первая победа над топ-50 и три победы подряд на профессиональном уровне. Теперь Элина дебютирует в топ-100 и будет в районе 80-й строчки.

Дарья Касаткина.
Фото Reuters

Касаткина в седьмой раз уступила Свитолиной

Дарья Касаткина, игравшая последней из россиянок в субботу, гораздо опытнее Аванесян. Не только потому, что она на несколько лет старше Элины, но еще и потому, что уже выигрывала турниры и доходила до второй недели на «Большом шлеме». Правда, она встречалась с украинкой Элиной Свитолиной, счет в личных встречах с которой здорово пугал — 0:6. Сначала Свитолина выиграла еще в 2016 году в Нью-Хэйвене, а в последний раз — в третьем круге US Open два года назад. На грунте они играли только раз — в Риме-2018. Элина одержала победу со счетом 0:6, 6:3, 6:2. Отметим, что Свитолина стала в октябре мамой и «Ролан Гаррос» — ее первый «мейджор» после родов.

В предыдущем круге Элина сражалась против еще одной россиянки — Анны Блинковой, которую она обыграла уже во второй раз подряд. Теперь — успех в матче против Касаткиной, а в следующем раунде ее может ждать Арина Соболенко. Понятно, что все эти матчи привлекают внимание болельщиков в связи с политической ситуацией.

 
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Даша сразу же дала Элине повести в счете. У украинки было небольшое преимущество — она выигрывала во многих затяжных розыгрышах, а россиянка ошибалась. Это отражает и статистика по невынужденным. В целом один брейк в начале партии все и решил.

Во втором сете борьба получилась пободрее, Касаткина едва не отдала свою подачу, но потом круто сыграла на приеме и повела в счете. Но потом опять же сама начала ошибаться и отдала преимущество. В следующих геймах девушки практически исключительно обменивались брейками, а Даша даже умудрилась совершить двойную на брейк-пойнте.

Дело дошло до тай-брейка, на котором опять же чуть более точной оказалась Свитолина. У нее было несколько мини-брейков, Касаткина их отыгрывала и однажды даже вышла вперед. Но потом допустила несколько очередных невынужденных и проиграла матч.

Элина Свитолина.
Фото Reuters

После игры девушки даже не пытались пожать друг другу руки. Элина по понятным причинам и не стала бы это делать, но и Даша не подходила, просто показала большой палец вверх. «Я точно не мечтала об этом, когда родила дочь. Невероятно иметь возможность конкурировать. И пройти весь путь до четвертьфинала — особое чувство. Я надеюсь, что смогу продвинуться еще дальше, я действительно мотивирована на следующие несколько матчей», — сказала Свитолина после матча.

Элина отметила и навыки Даши, которая играет в отличающемся от других теннисисток стиле: пытается бить не сильно, а более быстро. Видно, что ничего против самой Касаткиной Свитолина не имеет.

Теннис
Roland Garros
Дарья Касаткина
Элина Аванесян
Элина Свитолина
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