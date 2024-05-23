Знаменитый тренер не удивится, если в Париже выиграют Циципас или Рууд, а также объясняет не самые выдающиеся результаты Джоковича в 2024 году.

Проблемы лидеров мужского тенниса делают предстоящий «Ролан Гаррос» одним из самых непредсказуемых турниров «Большого шлема» за последние годы. Такое мнение «СЭ» высказал заслуженный тренер России, многолетний наставник Михаила Южного Борис Собкин. Также специалист высказался о матче первого круга между 14-кратным победителем французского «мейджора» Рафаэлем Надалем и чемпионом «мастерса» в Риме Александром Зверевым.

Не удивлюсь, если в последний момент Надаль снимется

— Главный матч первого круга — противостояние Рафаэля Надаля и Александра Зверева. На ваш взгляд, у короля грунта будут шансы против разыгравшегося немца?

— Не люблю гадать на кофейной гуще, да и банальности говорить не хочу. Все видят, что Надаль совсем не тот, что прежде. А Зверев сейчас на подъеме. Но в спорте такая экстраполяция нулевого порядка, что рассуждать категориями, что фаворит обязательно победит, не всегда верно. Поэтому я не люблю делать прогнозы. Совершенно не факт, что Надаль проиграет. В одном отдельно взятом матче двух живых людей может произойти все что угодно. Но есть важная оговорка.

— Какая?

— Лично для меня совершенно не очевидно, что Надаль вообще будет играть в Париже. Я не удивлюсь, если в последний момент он скажет: я не готов. Тем более после такой жеребьевки.

Даниил Медведев. Фото AFP

— Что думаете про шансы россиян, учитывая их игру в Мадриде и Риме? Способны ли Медведев, Рублев и Хачанов дойти до поздних стадий?

— Помните замечательный фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» Эльдара Рязанова, где между героями происходит следующий диалог: «Павел может лететь в Ленинград? — Может. — А Женя? — Тоже может. Они оба могут»? То же самое и про наших игроков. Все трое могут далеко дойти по турнирной сетке. Но дойдут ли? Не знаю. Сказать, что кто-то до «Ролан Гаррос» выглядел выдающимся образом, я не могу. Сказать, что кто-то выглядел ужасно, тоже несправедливо. В Риме все наши ребята надеялись пройти как можно дальше. Но, с другой стороны, они получили лишние дни отдыха.

Это определенный плюс, когда игрок подходит к турниру «Большого шлема» психологически свежим. Но, помимо этой свежести, нужно еще быть в хорошей форме. Плюс важно сохранить хорошую форму ко второй неделе «мейджора», а это не так просто. Если ты надеешься, что наберешь форму по ходу турнира, то рискуешь проиграть на первой неделе. Если ты «звенишь» на первой, то рискуешь, что сдуешься на второй. Это такая тонкая грань. Надо стараться играть неплохо, но не на максимуме. Достичь этого сложно. Великие — Надаль, Джокович, Федерер — чувствовали, как подойти в таком состоянии к «Шлему». И то не всегда получалось, все-таки живые люди.

— В прошлом году Хачанов добрался до четвертьфинала, Рублев — до третьего круга, Медведев вылетел в первом...

— Уровень у Даниила, Андрея и Карена очень высокий. Они играют очень хорошо, к тому же для Рублева и Хачанова грунт — одно из любимых покрытий. Медведев тоже может играть на земле нормально, обыгрывать сильных соперников. Прошлогодний турнир в Риме это подтвердил. Но как они выступят на «Ролан Гаррос» — 2024, одному Богу известно.

Новак Джокович. Фото Reuters

У Джоковича проблемы с мотивацией

— У женщин сейчас результаты более предсказуемые?

— Да, ведь все свои турниры, включая «Шлемы», они играют из двух сетов. А матчи из пяти и трех партий — разные вещи. У женщин есть явные фавориты. Арина Соболенко и Ига Свентек в полном порядке. Если Лена Рыбакина будет полностью здорова, то уровень ее игры сомнений не вызывает. Они более явные претендентки на титул. В мужской сетке таких людей нет. У каждого свои проблемы. Карлос Алькарас и Новак Джокович переживают трудный период, Янник Синнер — вообще непонятно, будет играть или нет.

— Собираетесь персонально следить за кем-то из наших девушек?

— В женском туре персонально ни за кем не слежу, не считаю себя знатоком нюансов. В мужской тур погружен больше, в силу ряда причин. До сих участвую в процессе подготовки игроков, ребята периодически обращаются ко мне за советом, консультацией. Из женского тура таких запросов нет.

— Хотел обсудить с вами еще Стефаноса Циципаса, которого многие считают главным фаворитом.

— Он один из основных претендентов. Это сто процентов. По целом ряду причин, главная из которых — он хорошо играет на грунте. Трижды побеждал в Монте-Карло, играл в финале «Ролан Гаррос» — 2020, где должен был побеждать Джоковича. Тогда он реально «выпустил» Новака (вел 2:0 по сетам, но проиграл следующие три партии). Каспер Рууд, на секундочку, два года подряд был в финале (2022, 2023). Так что, повторюсь, там круг претендентов достаточно широкий.

В мужском теннисе сейчас смутное время. Не только много желающих, но и реальных претендентов. Ключевое слово — реальных. Претенденты были всегда, но выигрывали ребята из «Большой четверки». Очень редко туда кто-то вклинивался, вроде Стэна Вавринки. Сейчас совершенно другая ситуация.

Новак Джокович. Фото AFP

— Верите, что Джокович вновь покажет лучшую форму на турнире «Большого шлема»?

— У Новака нет проблем с игрой. У него проблемы с мотивацией. Если он найдет какие-то внутренние ресурсы, чтобы играть в полную силу на «Ролан Гаррос» — 2024, то никому мало не покажется. Списывать его со счетов не стоит. У Надаля ситуация сложнее. Рафа сдал физически, и в теннисном плане он уже не тот. У него осталось больше желания, чем возможностей. А Джокович в полном порядке. А вот заставить себя играть и тренироваться — не может.

— Любителям тенниса такая непредсказуемость только добавляет интереса?

— Это безусловно. Для болельщиков это замечательная история. Меня совершенно не удивит, если выиграет Циципас или Рууд. Для меня это будет рядовым событием. А вот если выиграет кто-то вроде Алехандро Табило, то я скажу: да ладно, такого не может быть.

— В Риме чилиец показывал какой-то запредельный уровень...

— Парень неплохо играет. Плюс у него есть преимущество, что он левша. «Ролан Гаррос» для него очень важный турнир. Он покажет, был ли в Риме просто всплеск, который бывает у многих, или мы видим становление топ-игрока. Пока я в нем топ-игрока не вижу, но это совершенно не значит, что он не станет им через полгода.