Сафин, Шарапова и Медведев: кто из россиян побеждал на US Open

Российские триумфаторы Открытого чемпионата США.

Избранные российские теннисисты сумели вписать свое имя в историю заключительного в сезоне турнира серии «Большого шлема» US Open. Лишь некоторые вошли в элитный клуб победителей Открытого чемпионата США — и сделали это ярко. «СЭ» рассказывает о россиянах, которые побеждали на «мэйджоре» в Нью-Йорке.

Евгений Кафельников

Cамый титулованный теннисист в истории России стал первым российским чемпионом на US Open. В 1997 году Кафельников сумел победить на Открытом чемпионате США в парном разряде — в дуэте с Даниэлем Вацеком из Чехии.

В активе Кафельникова много побед. Президент федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отмечал: то, что Евгений сделал для российского тенниса, переоценить невозможно. Сам бывшая первая ракетка мира высоко и с долей юмора оценивал свои заслуги.

«Я заставил поверить всех, что русские могут играть на уровне и быть лучшими. В том виде спорта, который считался для нашего человека недоступным. Как не поверить, если уж прохиндей и босяк Кафельников выстрелил? Чем чья-то дочка хуже?» — говорил Кафельников в интервью «СЭ».

Одним из таких достижений стал как раз титул на US Open. В 1997 году Евгений завершил выступления в одиночном разряде Открытого чемпионата США уже во втором круге. Зато в паре с хорошо знакомым ему Даниелем Вацеком сумел добиться успеха.

Спортсмены уже побеждали вместе на турнирах «Большого шлема» — выигрывали Roland Garros. Спустя год после триумфа во Франции дуэту удалось одержать победу в США. Их пара была четвертой «сеяной», и на пути к финалу им не попалось никого из топ-3. В решающем матче Кафельников и Вацек без проблем переиграли шведов Никласа Культи и Юнаса Бьоркмана со счетом 7:6, 6:3.

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Марат Сафин

Экс-первая ракетка мира первым среди россиян завоевал титул на Открытом чемпионате США в одиночном разряде. На победный US Open в 2000 году 20-летний Сафин приехал в статусе седьмого номера рейтинга ATP. За два года до этого Марата в четвертом круге Нью-Йорка остановил Пит Сампрас, который был первой ракеткой мира. И этот опыт в том числе помог россиянину на пути к трофею.

Успех дался Сафину непросто. В частности, во втором и третьем раундах он провел пятисетовые поединки. В финале Марата ждал все тот же Сампрас, но российский теннисист сделал работу над ошибками и в трех сетах одолел титулованного американца — 6:4, 6:3, 6:3. По словам чемпиона, эта победа полностью изменила его жизнь.

«В тот день, наверное, так звезды сошлись, и я смог выиграть US Open. Да, это было удачное стечение обстоятельств, но я был готов к этому. У меня появился шанс, и я использовал его. В тот момент вся моя жизнь кардинально изменилась. Ты ложишься спать одним человеком, а просыпаешься уже совершенно другим», — рассказал Марат HEAD Tennis.

Его соперник, Пит Сампрас, писал в своей автобиографии, что российский теннисист полностью его переиграл. Американец высоко оценил игру Сафина. «Он воспользовался шансом в полной мере, как и я, десятилетием раньше. Марат меня разбил столь ярко и убедительно, что все, кто видел это, были потрясены», — отметил Сампрас.

Светлана Кузнецова

2004 год был одним из самых успешных в истории женского российского тенниса. Свой вклад в копилку внесла 19-летняя Кузнецова, которая стала первой россиянкой-чемпионкой US Open. В том же сезоне Мария Шарапова выиграла Уимблдон, а Анастасия Мыскина — «Ролан Гаррос».

В основной сетке Открытого чемпионата США стартовали 15 российских теннисисток, причем восемь из них были «сеяными». Кузнецова получила внешне не самую сложную сетку — на ее пути была лишь одна теннисистка из топ-10. Светлана без особых проблем добралась до финала, где ее ждала еще одна россиянка — Елена Дементьева.

Кузнецова переиграла свою соотечественницу в двух сетах — 6:3, 7:5 — примерно за полтора часа. И осознание величия своего достижения пришло к Светлане не сразу:

«После этой победы я поняла, что просто выиграла еще один матч. Чемпионкой US Open я себя в тот момент не ощущала, поэтому отпраздновала только тем, что подняла руки вверх», — так отозвалась о своем триумфе Кузнецова.

Вера Звонарева

Российская теннисистка трижды становилась чемпионкой US Open в составе дуэтов. В 2004 году Звонарева победила в миксте в паре с американцем Бобом Брайаном, в 2006-м Вера оформила свой второй титул — в тандеме с француженкой Натали Деши.

В 2020 году россиянка вновь выиграла Открытый чемпионат США в парном разряде — уже с Лаурой Зигемунд. Примечательно, что между победами Звонаревой на US Open в парном разряде прошло целых 14 лет. Сама Вера успела выйти замуж, родить ребенка и вернуться в тур. На момент последней победы в США россиянке было 36 лет.

Звонаревой скоро исполнится 39 лет, но она продолжает завоевывать титулы в паре и просто наслаждаться игрой.

«Я думаю, что мы обе на том этапе карьеры, когда хочется использовать любую полученную возможность. Если поймем, что хорошо играем, тогда можем немного сосредоточиться на паре, но в то же время мы обе знаем, что мы одиночницы и хотим играть одиночку», — говорила Звонарева об их дуэте с Зигемунд.

Мария Шарапова

Одна из самых известных и узнаваемых теннисисток мира стала второй россиянкой, которой покорился Открытый чемпионат США в одиночном разряде. В 2006 году 19-летняя Шарапова уже была популярна во всем мире, и в США, в частности, так как именно там и проживала.

Марии уже удалось стать первой ракеткой мира и выиграть первый в карьере титул на турнирах «Большого шлема» — в 2004 году победить на Уимблдоне. Для подтверждения величия будущей обладательнице титулов на каждом из четырех «мейджоров» был нужен новый громкий успех. И теннисистка сумела его добиться в Нью-Йорке.

Третья «сеяная» на турнире россиянка легко прошла сетку до полуфинала, где ее ждала первая ракетка мира Амели Моресмо. Их встреча в полуфинале Уимблдона в том же году завершилась победой французской теннисистки. Но на этот раз сильнее оказалась россиянка.

В финале Шараповой противостояла второй номер рейтинга Жюстин Энен. На решающий матч Мария вышла в маленьком черном платье и выглядела уверенной в себе. Однако первые два гейма остались за соперницей. Впрочем, российская теннисистка не растерялась и сумела довести матч до победы, переиграв соперницу в двух сетах со счетом 6:4, 6:4.

«Победа на Открытом чемпионате США в 2006 году стала одним из самых памятных моментов в моей карьере. Я выиграла турнир «Большого шлема» еще подростком, и обыграла в финале Жюстин Энен, которая была одной из самых неудобных соперниц. Никогда не забуду те две недели», — приводит The New Potato слова Шараповой.

Динара Сафина

Сестра Марата Сафина также сумела вписать свое имя в историю как победительница Открытого чемпионата США. В 2007 году Динара в тандеме с Натали Деши одержала победу на US Open в парном разряде и сделала это с блеском.

Сафина и Деши впервые выступали вместе, но это было совершенно незаметно. Ведь их дуэт, который был «посеян» под седьмым номером, проиграл за шесть матчей лишь один сет. В финальном матче россиянке и француженке противостоял пятый номер «посева» Чжань Юнжань и Чжуан Цзяжун из Тайваня. Динара в паре с Натали без труда справилась с соперницами (6:4, 6:2) и выиграла единственный в карьере титул на турнирах «Большого шлема». Поэтому этот трофей особенно запомнился российской теннисистке.

«Для меня это особенная победа. Ведь мой брат выиграл свой первый турнир «Большого шлема» именно здесь. Вот такая вот семейная традиция», — так Сафина прокомментировала свой успех Reuters.

Екатерина Макарова и Елена Веснина. Фото AFP

Екатерина Макарова и Елена Веснина

Олимпийская чемпионка Макарова дважды выигрывала Открытый чемпионат США. Первый триумф был в миксте — в дуэте с бразильцем Бруно Соарешом в 2012 году. В 2014-м теннисистка завоевала еще один титул в Нью-Йорке — уже в паре с соотечественницей Весниной.

Тандем Макаровой и Весниной уже считался успешным — девушки вместе побеждали на «Ролан Гаррос». В 2014 году в США Екатерина и Елена получили четвертый номер «посева». На их пути к титулу не попалось ни одной «сеяной» пары, но нельзя сказать, что победа далась им легко.

Во-первых, Веснина весь US Open играла с травмой плеча. Ей было очень больно подавать, потому что не было никаких перерывов между матчами — игры проходили каждый день. Однако мыслей сняться у теннисистки не было. Во-вторых, на пути к финалу Екатерина и Елена сумели обыграть очень серьезных соперниц — сестер Серену и Винус Уильямс.

«Против сестер Уильямс был очень сложный матч, против них, впрочем, не бывает легко, потому что они обладают очень сильными подачами и таким огромным авторитетом. За них болел весь стадион. Но перед этим матчем мы все равно меньше нервничали, чем перед финалом», — рассказала Веснина на пресс-конференции после победы.

Финал турнира против Мартины Хингис и Флавии Пеннетты получился очень нервным для россиянок. Однако в трех сетах Макарова и Веснина все же сумели переиграть соперниц (2:6, 6:3, 6:2) и завоевать второй титул «Большого шлема».

Новак Джокович и Даниил Медведев. Фото AFP

Даниил Медведев

В 2021 году москвич стал новым чемпионом US Open из России (и последним — на данный момент). Медведев не просто победил на Открытом чемпионате США — в финальном матче он обыграл серба Новака Джоковича и стал только четвертым российским победителем Открытого чемпионата США в одиночном разряде (после Сафина, Кузнецовой и Шараповой), третьим россиянином-чемпионом на турнире «Большого шлема» (после Кафельникова и Сафина) и вторым (после Марата) на US Open.

Для самого Медведева этот титул «мэйджора» стал первым в карьере. На пути к финалу у российского теннисиста была достаточно спокойная сетка, которую Даниил преодолел довольно легко, отдав соперникам лишь один сет. Джокович был на пороге важного достижения — он мог собрать все титулы на турнирах «Большого шлема» за один год. Но россиянин не дал сербу воплотить в жизнь эту мечту.

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В решающем матче US Open-2021 Медведев в трех сетах разобрался с легендарным соперником со счетом 6:4, 6:4, 6:4. Свою историческую победу Даниил посвятил своей любимой супруге Дарье, с которой в тот день отмечал очередную годовщину свадьбы.

«Знаете, по ходу турнира не мог придумать подарок. Когда вышел в финал, после полуфинала подумал: «О'кей, если проиграю, то придется быстро что-то найти». А потом единственное, что думал: «Если проиграю, то у меня не будет времени найти подарок, так что должен был выиграть». Люблю тебя, Даша», — сказал Даниил в чемпионской речи.