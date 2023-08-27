Джокович возвращается на трон, Свентек защищает титул. US Open на старте

По итогам Открытого чемпионата США могут смениться лидеры мирового рейтинга как у мужчин, так и у женщин.

В понедельник в Нью-Йорке начинаются матчи последнего турнира «Большого шлема» в нынешнем сезоне. И Открытый чемпионат США обещает быть очень интересным. Два года назад российские болельщики увидели на кортах «Флашинг Мидоуз» триумф Даниила Медведева, поэтому американский «мейджор» занимает в их сердцах особое место. К нынешнему турниру россиянин подошел третьей ракеткой мира и намерен побороться за титул, хотя сделать это будет непросто. У девушек главная интрига — сохранит ли Ига Свентек лидерство в мировом рейтинге, которое представительница Польши удерживает с апреля прошлого года.

Битва поколений

В мужском турнире основное внимание будет приковано к Новаку Джоковичу и Карлосу Алькарасу. Представители двух совершенно разных эпох приехали в Нью-Йорк главными фаворитами, пару недель назад выдав шедевральный финал в Цинциннати. Болельщики ждут как минимум повторения.

Лидером рейтинга АТР турнир начинает Алькарас, но на 99 процентов через две недели на вершину вернется Джокович. Серб в прошлом году не был допущен до US Open из-за своей позиции относительно вакцинации от коронавируса, поэтому ему не нужно защищать рейтинговых очков. У Алькараса же сгорят сразу 2000 баллов за победу в предыдущем сезоне. Поэтому, чтобы вновь стать первой ракеткой мира при любых раскладах, даже новом титуле Алькараса, Ноле достаточно дойти до третьего круга.

Новак Джокович. Фото Reuters

При этом более-менее достойных соперников у Джоковича не предвидится примерно до четвертьфинала, где ему может достаться, например, Стефанос Циципас или Тэйлор Фритц. При этом серб максимально заряжен на 24-ю в карьеру победу на «мейджорах». Ведь при всех его регалиях последний на данный момент успех в Нью-Йорке он праздновал уже пять лет назад! В 2019-м он снялся из-за травмы, в 2020-м оказался в эпицентре скандала, попав мячом в девушку-лайнсмена, в 2021-м проиграл финал Даниилу Медведеву, год спустя вообще не добрался до США.

Впрочем, встреча двух главных претендентов в финале может и не состояться. У Алькараса по итогам жеребьевки куда более сложная сетка, плюс на недавних турнирах в Торонто и Цинциннати он не всегда показывал стабильную игру на харде. В этом смысле пятисетовые матчи для испанца даже благо, ведь здесь есть дополнительный шанс исправиться прямо по ходу встречи. Он должен легко пролететь два круга, а вот уже в третьем может получить в соперники того же Дэна Эванса, только что взявшего титул в Вашингтоне и находящегося в отличной форме. Дальше Карлоса может поджидать Кэмерон Норри, которому испанец проигрывал дважды за последние 13 месяцев. Следом Янник Синнер, имевший матчбол во встрече с Алькарасом на прошлогоднем US Open, или Александр Зверев. Оба тоже входят в число претендентов на титул.

Поэтому ряд экспертов предрекает, что нынешний лидер мирового рейтинга может и не дойти до потенциального полуфинала с третьим номером «посева» Даниилом Медведевым. Впрочем, как и главная надежда российских болельщиков. Медведев взял здесь титул два года назад, но в нынешнем сезоне не слишком убедительно выглядит на американском харде. В своей части сетки Даниила уже в четвертом раунде может ждать австралиец Алекс де Минаур, которому наш теннисист совсем недавно уступил в Торонто.

Интересно, что все трое лучших россиян попали в одну четверть сетки, поэтому нас может ждать четвертьфинал с участием Медведева и Рублева либо Хачанова. Хотя и у Андрея с Кареном, несмотря на высокий «посев», хватает проблем в последнее время. Рублев начнет турнир матчем с тем же финном Эмилем Руусувуори, которому внезапно проиграл в первом круге в Цинциннати, — будет ли реванш? И вообще этот сегмент турнирной сетки выглядит любопытным, в нем собрались завершающий карьеру американец Джон Изнер, поляк Хуберт Хуркач, аргентинец Диего Шварцман, французский ветеран Гаэль Монфис. Из них всех до четвертого раунда доберется кто-то один.

Ига Свентек. Фото Reuters

Гонка за лидером

У девушек тоже есть два ярко выраженных фаворита — действующая чемпионка Ига Свентек и победительница Australian Open белоруска Арина Соболенко. Более того, кто из них лучше выступит в Нью-Йорке, тот и возглавит рейтинг WTA по окончании соревнований. Причем по умолчанию преимущество за Соболенко, ведь ей нужно защищать почти в три раза меньше рейтинговых очков.

При этом надо помнить, что со времен Серены Уильямс в 2014-м никому из теннисисток не удавалось выигрывать US Open дважды подряд. А Свентек при всех ее плюсах еще и не слишком удачно выступала в последние недели, проиграв в полуфиналах и в Монреале, и в Цинциннати. На американском «мейджоре» в четвертом круге ее может ждать россиянка Вероника Кудерметова, а в пятом — хозяйка кортов Коко Гауфф.

На эту теннисистку болельщики в США возлагают особые надежды, ведь домашний турнир «Большого шлема» не покорялся американкам уже шесть лет. Помимо Гауфф, в число главных претенденток на титул входит чемпионка Монреаля Джессика Пегула.

Впрочем, у Соболенко в последнее время тоже есть проблемы с игрой. Возможно, даже больше с психологией, нежели с «физикой» или чем-то еще. Со времен победы на турнире в Мадриде она трижды проигрывала полуфиналы. В Нью-Йорке белоруска в четвертом круге может встретиться с россиянкой Дарьей Касаткиной, а в четвертьфинале — с Онс Жабер из Туниса.

В основной сетке Открытого чемпионата США после завершения квалификации оказались сразу 14 россиянок — к попавшим в сетку ранее по рейтингу добавились юная Татьяна Прозорова и ветеран Вера Звонарева. Помимо уже упомянутых Кудерметовой и Касаткиной, надежды болельщиков на сильное выступление связаны с Людмилой Самсоновой. Недавняя финалистка турнира в Монреале уже в третьем круге может получить сильную американку Мэдисон Киз, а в четвертом — Пегулу. Таким образом, у всех наших топ-игроков непростая сетка, и выход в четвертьфинал можно считать несомненной удачей.

Даниил Медведев. Фото USA Today Sports

US Open-2023. Основная сетка

Мужчины. 1-й круг

Александр Шевченко (Россия) — Кэмерон Норри (Великобритания, 16)

Даниил Медведев (Россия, 3) — Атилла Балаж (Венгрия)

Андрей Рублев (Россия, 8) — Эмиль Руусувуори (Финляндия)

Карен Хачанов (Россия, 11) — Майкл Ммо (США)

Павел Котов (Россия) — Ринки Хиджиката (Австралия)

Аслан Карацев (Россия) — Иржи Лехечка (Чехия)

Роман Сафиуллин (Россия) — Марко Чеккинато (Италия)

Женщины. 1-й круг

Вероника Кудерметова (Россия, 16) — Бернарда Пера (США)

Элина Аванесян (Россия) — Ализе Корне (Франция)

Камилла Рахимова (Россия) — Белинда Бенчич (Швейцария, 15)

Анна Калинская (Россия) — Катерина Синякова (Чехия)

Маргарита Бетова (Россия, PR) — Юрико Миядзаки (Великобритания, Q)

Екатерина Александрова (Россия, 22) — Лейла Фернандес (Канада)

Людмила Самсонова (Россия, 14) — Клэр Лю (США)

Анастасия Потапова (Россия, 27) — Клара Таусон (Дания)

Анастасия Павлюченкова (Россия) — Фиона Кроули (США, Q)

Дарья Касаткина (Россия, 13) — Алисия Паркс (США)

Анна Блинкова (Россия) — Джоди Анна Бэрредж (Великобритания)

Мирра Андреева (Россия) — Оливия Гадецки (Австралия, Q)

Татьяна Прозорова (Россия, Q) — Каролин Возняцки (Дания, WC)

Вера Звонарева (Россия, Q) — Янина Викмайер (Бельгия, LL)