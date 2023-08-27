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Сегодня, 11:15

Джокович возвращается на трон, Свентек защищает титул. US Open на старте

Антон Бабошин
Корреспондент
Новак Джокович, Даниил Медведев и Ига Свентек
Новак Джокович, Даниил Медведев и Ига Свентек.
Фото Global Look Press
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По итогам Открытого чемпионата США могут смениться лидеры мирового рейтинга как у мужчин, так и у женщин.

В понедельник в Нью-Йорке начинаются матчи последнего турнира «Большого шлема» в нынешнем сезоне. И Открытый чемпионат США обещает быть очень интересным. Два года назад российские болельщики увидели на кортах «Флашинг Мидоуз» триумф Даниила Медведева, поэтому американский «мейджор» занимает в их сердцах особое место. К нынешнему турниру россиянин подошел третьей ракеткой мира и намерен побороться за титул, хотя сделать это будет непросто. У девушек главная интрига — сохранит ли Ига Свентек лидерство в мировом рейтинге, которое представительница Польши удерживает с апреля прошлого года.

Битва поколений

В мужском турнире основное внимание будет приковано к Новаку Джоковичу и Карлосу Алькарасу. Представители двух совершенно разных эпох приехали в Нью-Йорк главными фаворитами, пару недель назад выдав шедевральный финал в Цинциннати. Болельщики ждут как минимум повторения.

Лидером рейтинга АТР турнир начинает Алькарас, но на 99 процентов через две недели на вершину вернется Джокович. Серб в прошлом году не был допущен до US Open из-за своей позиции относительно вакцинации от коронавируса, поэтому ему не нужно защищать рейтинговых очков. У Алькараса же сгорят сразу 2000 баллов за победу в предыдущем сезоне. Поэтому, чтобы вновь стать первой ракеткой мира при любых раскладах, даже новом титуле Алькараса, Ноле достаточно дойти до третьего круга.

Теннисист Новак Джокович
Новак Джокович.
Фото Reuters

При этом более-менее достойных соперников у Джоковича не предвидится примерно до четвертьфинала, где ему может достаться, например, Стефанос Циципас или Тэйлор Фритц. При этом серб максимально заряжен на 24-ю в карьеру победу на «мейджорах». Ведь при всех его регалиях последний на данный момент успех в Нью-Йорке он праздновал уже пять лет назад! В 2019-м он снялся из-за травмы, в 2020-м оказался в эпицентре скандала, попав мячом в девушку-лайнсмена, в 2021-м проиграл финал Даниилу Медведеву, год спустя вообще не добрался до США.

Впрочем, встреча двух главных претендентов в финале может и не состояться. У Алькараса по итогам жеребьевки куда более сложная сетка, плюс на недавних турнирах в Торонто и Цинциннати он не всегда показывал стабильную игру на харде. В этом смысле пятисетовые матчи для испанца даже благо, ведь здесь есть дополнительный шанс исправиться прямо по ходу встречи. Он должен легко пролететь два круга, а вот уже в третьем может получить в соперники того же Дэна Эванса, только что взявшего титул в Вашингтоне и находящегося в отличной форме. Дальше Карлоса может поджидать Кэмерон Норри, которому испанец проигрывал дважды за последние 13 месяцев. Следом Янник Синнер, имевший матчбол во встрече с Алькарасом на прошлогоднем US Open, или Александр Зверев. Оба тоже входят в число претендентов на титул.

Даниил Медведев, Андрей Рублев и&nbsp;Карен Хачанов. Медведев, Рублев или Хачанов? Только один из русской тройки сможет протиснуться в полуфинал US Open

Поэтому ряд экспертов предрекает, что нынешний лидер мирового рейтинга может и не дойти до потенциального полуфинала с третьим номером «посева» Даниилом Медведевым. Впрочем, как и главная надежда российских болельщиков. Медведев взял здесь титул два года назад, но в нынешнем сезоне не слишком убедительно выглядит на американском харде. В своей части сетки Даниила уже в четвертом раунде может ждать австралиец Алекс де Минаур, которому наш теннисист совсем недавно уступил в Торонто.

Интересно, что все трое лучших россиян попали в одну четверть сетки, поэтому нас может ждать четвертьфинал с участием Медведева и Рублева либо Хачанова. Хотя и у Андрея с Кареном, несмотря на высокий «посев», хватает проблем в последнее время. Рублев начнет турнир матчем с тем же финном Эмилем Руусувуори, которому внезапно проиграл в первом круге в Цинциннати, — будет ли реванш? И вообще этот сегмент турнирной сетки выглядит любопытным, в нем собрались завершающий карьеру американец Джон Изнер, поляк Хуберт Хуркач, аргентинец Диего Шварцман, французский ветеран Гаэль Монфис. Из них всех до четвертого раунда доберется кто-то один.

Теннисистка Ига Свентек
Ига Свентек.
Фото Reuters

Гонка за лидером

У девушек тоже есть два ярко выраженных фаворита — действующая чемпионка Ига Свентек и победительница Australian Open белоруска Арина Соболенко. Более того, кто из них лучше выступит в Нью-Йорке, тот и возглавит рейтинг WTA по окончании соревнований. Причем по умолчанию преимущество за Соболенко, ведь ей нужно защищать почти в три раза меньше рейтинговых очков.

При этом надо помнить, что со времен Серены Уильямс в 2014-м никому из теннисисток не удавалось выигрывать US Open дважды подряд. А Свентек при всех ее плюсах еще и не слишком удачно выступала в последние недели, проиграв в полуфиналах и в Монреале, и в Цинциннати. На американском «мейджоре» в четвертом круге ее может ждать россиянка Вероника Кудерметова, а в пятом — хозяйка кортов Коко Гауфф.

На эту теннисистку болельщики в США возлагают особые надежды, ведь домашний турнир «Большого шлема» не покорялся американкам уже шесть лет. Помимо Гауфф, в число главных претенденток на титул входит чемпионка Монреаля Джессика Пегула.

Болельщики на&nbsp;матче&nbsp;US Open. US Open-2023: основная информация о турнире «Большого шлема»

Впрочем, у Соболенко в последнее время тоже есть проблемы с игрой. Возможно, даже больше с психологией, нежели с «физикой» или чем-то еще. Со времен победы на турнире в Мадриде она трижды проигрывала полуфиналы. В Нью-Йорке белоруска в четвертом круге может встретиться с россиянкой Дарьей Касаткиной, а в четвертьфинале — с Онс Жабер из Туниса.

В основной сетке Открытого чемпионата США после завершения квалификации оказались сразу 14 россиянок — к попавшим в сетку ранее по рейтингу добавились юная Татьяна Прозорова и ветеран Вера Звонарева. Помимо уже упомянутых Кудерметовой и Касаткиной, надежды болельщиков на сильное выступление связаны с Людмилой Самсоновой. Недавняя финалистка турнира в Монреале уже в третьем круге может получить сильную американку Мэдисон Киз, а в четвертом — Пегулу. Таким образом, у всех наших топ-игроков непростая сетка, и выход в четвертьфинал можно считать несомненной удачей.

Теннисист Даниил Медведев
Даниил Медведев.
Фото USA Today Sports

US Open-2023. Основная сетка

Мужчины. 1-й круг

Александр Шевченко (Россия) — Кэмерон Норри (Великобритания, 16)

Даниил Медведев (Россия, 3) — Атилла Балаж (Венгрия)

Андрей Рублев (Россия, 8) — Эмиль Руусувуори (Финляндия)

Карен Хачанов (Россия, 11) — Майкл Ммо (США)

Павел Котов (Россия) — Ринки Хиджиката (Австралия)

Аслан Карацев (Россия) — Иржи Лехечка (Чехия)

Роман Сафиуллин (Россия) — Марко Чеккинато (Италия)

Женщины. 1-й круг

Вероника Кудерметова (Россия, 16) — Бернарда Пера (США)

Элина Аванесян (Россия) — Ализе Корне (Франция)

Камилла Рахимова (Россия) — Белинда Бенчич (Швейцария, 15)

Анна Калинская (Россия) — Катерина Синякова (Чехия)

Маргарита Бетова (Россия, PR) — Юрико Миядзаки (Великобритания, Q)

Екатерина Александрова (Россия, 22) — Лейла Фернандес (Канада)

Людмила Самсонова (Россия, 14) — Клэр Лю (США)

Анастасия Потапова (Россия, 27) — Клара Таусон (Дания)

Анастасия Павлюченкова (Россия) — Фиона Кроули (США, Q)

Дарья Касаткина (Россия, 13) — Алисия Паркс (США)

Анна Блинкова (Россия) — Джоди Анна Бэрредж (Великобритания)

Мирра Андреева (Россия) — Оливия Гадецки (Австралия, Q)

Татьяна Прозорова (Россия, Q) — Каролин Возняцки (Дания, WC)

Вера Звонарева (Россия, Q) — Янина Викмайер (Бельгия, LL)

Теннис
Андрей Рублев
Даниил Медведев
Ига Свентек
Карен Хачанов
Новак Джокович
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