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«Большой шлем»

Сегодня, 14:35

Феерический дебют Мирры Андреевой! 16-летняя россиянка разгромно выиграла на старте «Ролан Гаррос»

Россиянка Андреева вышла во второй круг «Ролан Гаррос» после победы над американкой Риск
Сергей Подушкин
Обозреватель
Теннисистка Мирра Андреева.
Мирра Андреева.
Фото Global Look Press
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Первый блин нашей теннисистки в основной сетке турнира «Большого шлема» не вышел комом.

«Ролан Гаррос» — 2023. Первый круг
Мирра Андреева (Россия) — Элисон Риск (США) — 6:2, 6:1

Теннисная сказка Мирры Андреевой в Париже продолжается. 16-летняя россиянка не проиграла ни одной партии в квалификации «Ролан Гаррос», а свой дебют в основной сетке турнира «Большого шлема» отметила в столице Франции разгромной победой над Элисон Риск из США. Отдав сопернице всего три гейма за 56 минут игры.

Теннисистка Мирра Андреева
Фото Global Look Press

С парадного входа

Прогресс Мирры, которой только 29 апреля исполнилось 16 лет, приятно поражает. В рейтинге WTA Андреева-младшая (ее старшая сестра Эрика также играет на Открытом чемпионате Франции) поднимается с феноменальной скоростью. В начале апреля она была 312-й в мире. И, казалось бы, совсем недавно благодаря подвигам на турнире WTA 1000 в Мадриде, где она получила wild card и дошла до четвертого круга, Мирра впервые пробилась в топ-150. А сейчас при помощи успехов на «Ролан Гаррос» находится уже в шаге от топ-100. Открытый чемпионат Франции россиянка начала в статусе 143-й ракетки мира. На сей раз без всякой wild card пробилась сквозь сито квалификации, переиграв в решающем матче 86-ю ракетку мира Камилу Осорио из Колумбии. Та, кстати, также попала в основную сетку как лаки-лузер. Но Мирра, можно сказать, ворвалась на «Ролан Гаррос» с парадного входа. И сразу же, без всякой раскачки, показала великолепный теннис.

Мирра Андреева. 16-летняя Мирра Андреева приковала к себе внимание в Париже. Ее называют новой Шараповой

Да, Андреевой-младшей отчасти повезло с первой соперницей. Риск в свое время входила в топ-20, в ее активе три титула WTA, но сейчас американка переживает не лучшие теннисные времена. Последнюю победу в основной сетке Элисон одержала более полугода назад, на Открытом чемпионате США, а после вылета на старте турнира в Индиан-Уэллс в марте вообще не выходила на корт. Неудивительно, что она опустилась в рейтинге на 85-е место, да и на грунте никогда не блистала. На том же «Ролан Гаррос» Риск никогда не проходила дальше второго круга. Тем не менее даже в таком состоянии Элисон за счет опыта могла попробовать навязать 16-летнему вундеркинду борьбу. Но не навязала — с первых же розыгрышей игра выглядела почти полностью односторонней.

Риск сопровождала почти каждый удар стоном, однако собственная звуковая поддержка ей не помогала — Андреева взяла на старте матча десять (!) розыгрышей подряд. Мирра не выглядела зажатой, размашисто посылая мячи по углам и с форхенда и с бэкхенда, а также использовала комбинации с применением укороченных. Хотя в середине партии россиянка чуть-чуть сбавила, позволив сопернице подобраться на опасное расстояние. Но при счете 4:2 и 0:40 на своей подаче Андреева вновь встрепенулась, выдала отрезок из девяти выигранных розыгрышей подряд и взяла первый сет.

Теннисистка Мирра Андреева.
Фото Global Look Press

В одной победе от топ-100

В дебюте второй партии Мирра довела эту серию до 15 победных розыгрышей подряд. Причем не стеснялась заставлять судью проверять отметки после криков «аут» (кстати, арбитр на вышке в спорном эпизоде встал на ее сторону и попросил мяч переиграть). Пусть опять не обошлось без небольшого срыва при 2:0 и 30:0 — россиянка проиграла четыре розыгрыша, а с ними и подачу. Впрочем, затем все вновь пошло по ее сценарию, Мирра взяла четыре гейма подряд, а заключительный в матче «под ноль».

Благодаря чему россиянка не только вышла во второй круг, где сыграет с француженкой Дианой Парри (та, кстати, довольно неожиданно выбила финалистку супертурнира в Риме украинку Ангелину Калинину), но и сделала широкий шаг в направлении первой сотни мирового рейтинга. В так называемом лайв-рейтинге Мирра сейчас занимает 111-е место и находится в одной-единственной победе от топ-100. Хотя 20-летняя Парри — тоже не подарок. Восходящая звезда французского тенниса занимает 79-е место в рейтинге, а в прошлом году на домашнем «Большом шлеме» добралась до третьего круга.

Мирра Андреева. Сказка Мирры подошла к концу. Но Андреева все равно крутая

Но все же потенциал Мирры, при всем уважении к Диане, заметно выше. Если же у Андреевой-младшей в следующей встрече все получится и она выйдет в третий круг, то не исключен матч с прошлогодней финалисткой «Ролан Гаррос» 19-летней Кори Гауфф. Кстати, американку, закрепившуюся нынче в топ-10, несколько лет назад считали главным вундеркиндом WTA-тура. Сейчас главным вундеркиндом называют как раз Мирру. И явно не зря.

Теннис
Roland Garros
Мирра Андреева
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