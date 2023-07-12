Рыбакина сдала чемпионский титул Уимблдона. А Соболенко — в шаге от звания первой ракетки мира

Онс Жабер взяла реванш у Елены за поражение в прошлогоднем финале и теперь сыграет с Ариной.

Уимблдон-2023. Четвертьфиналы. Женщины

Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Мэдисон Киз (США, 25) — 6:2, 6:4

Онс Жабер (Тунис, 5) — Елена Рыбакина (Казахстан, 3) — 6:7 (5:7), 6:4, 6:1

Елена Рыбакина не смогла защитить прошлогодний титул чемпионки Уимблдона. На сей раз в четвертьфинале у теннисистки из Казахстана взяла реванш за поражение в финале Уимблдона-2022 Онс Жабер. Так что ожидаемого всеми полуфинала Рыбакиной и Арины Соболенко из Белоруссии мы не дождемся. Зато Арина, если выиграет у Жабер, уже точно впервые станет первой ракеткой мира.

Арина близка к лидерству в женском теннисе

Соболенко, благодаря вылету польки Иги Швентек в четвертьфинале, получила прекрасный шанс перехватить лидерство в рейтинге WTA. Арина могла претендовать на первую строчку уже после «Ролан Гаррос», но тогда обидно проиграла чешке Каролине Муховой в полуфинале. Но отставание от Швентек не было катастрофическим, поэтому теперь Арине для звания первой ракетки мира даже не обязательно выигрывать Уимблдон — финала будет достаточно. И в данный момент она находится в одном шаге от этого достижения. 12 июля Арина переиграла обидчицу россиянки Мирры Андреевой американку Мэдисон Киз.

Конечно, многим бы хотелось посмотреть на второе (после супертурнира в Мадриде) сражение настоящего и, не исключено, будущего женского мирового тенниса. Но 16-летняя Мирра не справилась с эмоциями и не смогла удержать уровень игры, чем воспользовалась Киз. Американка, как и Соболенко, любит мощные обмены ударами. Однако с точки зрения стабильности все же уступает белорусской теннисистке, что и доказал их четвертьфинал. В первом сете Арина в стартовом гейме взяла подачу соперницы, пусть и с четвертого брейк-пойнта. После чего только развила свое преимущество. При 5:2 она, пусть и не без труда, подала на партию.

Хотя во втором сете картина немного поменялась. Киз добавила в точности, заставляя Соболенко ошибаться в перестрелках на задней линии. Мэдисон держала свою подачу, а при 3:2 в свою пользу сделала брейк. Прекрасный шанс перевести матч в третий сет? Пожалуй, вот только американка им не воспользовалась, отдав при 4:2 и 40:0 свою подачу. Как это часто бывает в женском теннисе, такая обидная неудача привела к резкому повороту в развитии партии. Киз отдала 12 розыгрышей подряд, а затем сет и матч, позволив Соболенко выйти в полуфинал на четвертом «Большом шлеме» подряд.

«С детства я мечтала выиграть Уимблдон. Это особенный турнир», — отметила Арина. Добавив, что постарается превзойти свой предыдущий лучший результат — полуфинал в 2021-м, где она уступила чешке Каролине Плишковой.

Арина Соболенко. Фото AFP

Прошлогодний финал с другим исходом

Рыбакина, в свою очередь, воплотила мечту в реальность в прошлом году. На нынешнем турнире Елена также уверенно двигалась по сетке, проиграв до четвертьфинала лишь одну партию — американке Шелби Роджерс. «Не чувствую очень сильного давления, так как в этом году я играла очень хорошо. Но, конечно, хочу успешно выступить на Уимблдоне», — отмечала уроженка Москвы.

В первом сете матча с Жабер она первой сделала брейк и повела 3:1, но не просто позволила сопернице сравнять счет, а еще и получить право подавать на партию при 6:5. Вот только Онс с задачей не справилась, не реализовала сетбол, и все завершилось тай-брейком, где сильнее оказалась Рыбакина. Вторую партию Елена начала с 0:40 на своей подаче, но выбралась из этого очень непростого положения. Казалось, это выбьет туниску из колеи, ан нет. Жабер сама продемонстрировала волевые качества, когда при 2:2 отыграла три брейк-пойнта. Не сказать, что она действовала слишком уж разнообразно, зато неплохо смотрелась в мощных обменах и ударах с задней линии. При 5:4 Онс провела классный гейм на приеме, действуя агрессивно и точно, сравняв счет по сетам. А в третьей партии она уже владела преимуществом, пусть при 3:1 и едва не отдала свою подачу и не дала сопернице шанс выровнять игру. «Я бы хотела поменять этот матч на прошлогодний», — с улыбкой заявила после матча Жабер. Признав, что после первого сета кричала на тренера по поводу плана на игру, однако тактика в итоге сработала.

Онс Жабер. Фото AFP

Корнеева близка к хет-трику

Тем временем россиянка Алина Корнеева все ближе к третьей победе на юниорских «Больших шлемах» подряд. После выигрыша на Открытом чемпионате Австралии и «Ролан Гаррос» Алина, которой 23 июня исполнилось 16 лет, успешно продвигается по турнирной сетке и на Уимблдоне. Да, во втором круге против Вендулы Вандманновой из Чехии россиянке пришлось потрудиться — в решающей третьей партии она выиграла 7:5. В матче третьего круга 12 июля все у Корнеевой прошло гораздо проще — итальянка Грета Греко Луччина взяла у нее лишь пять геймов. Таким образом, первая «сеяная» Корнеева, выиграв 6:3, 6:2, вышла уже в четвертьфинал, где ее соперницей будет японка Эна Койке.

Кроме того, у юниоров в четвертьфинал вышел россиянин Ярослав Демин, выигравший юниорский «Ролан Гаррос» — 2023 в парном разряде. В среду Демин переиграл Антуана Гибадо из Франции — 6:3, 3:6, 6:1.