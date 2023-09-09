Россиянка в 39 лет в финале US Open! Чудо в Нью-Йорке

Вера Звонарева спустя 17 лет снова будет участвовать в титульном поединке Открытого чемпионата США.

US Open. Парный разряд, женщины

1/2 финала

Вера Звонарева (Россия) / Лаура Зигемунд (Германия, 12) — Дженнифер Брэди (США) /Луиза Стефани (Бразилия) — 6:4, 6:1

При всем уважении к Джоковичу, Алькарасу, Медведеву и Соболенко на US Open-2023 может закончиться хэппи-эндом еще одна красивая история в пространственно-временном континууме. Да, функция времени тут чуть ли не важнейшая — Вере Звонаревой в четверг исполнилось 39 лет, и судя по всему, еще за год до 40 она не праздновала, так как вышла на полуфинал US Open в парном разряде в потрясающей форме.

Второе дыхание

Звонарева за свою карьеру сыграла шесть финалов турниров Большого шлема. Первый — аж в 2006 году. Это год, когда Зидан ударил Матерацци, между Россией и Украиной шли газовые баталии, а Дима Билан пока не выиграл Евровидение, а занял второе место, чтобы вернуться через два года. По сути Звонарева принадлежит еще тому поколению, в котором сверкала Мыскина, Дементьева, Кузнецова, Веснина. Вера — последняя из могиканок. Она успела за время карьеры выйти замуж и родить дочь, которой уже семь лет, вернуться и перезапустить карьеру.

В одиночном разряде Вера играла в финалах оба раза в далеком 2010 году, на Уимблдоне и как раз в Нью-Йорке, и оба раза без вариантов проигрывала — Серене Уильямс и Ким Кляйстерс. В парах все успешнее — три титула. Причем US Open был самым плодотворным — в 2006-м и 2020-м Звонарева из Нью-Йорка уезжала с кубком. И вот заход на четвертый титул и третий в США. В пятницу Звонарева в паре с 35-летней немкой Лаурой Зигемунд вышла в финал турнира.

Звонарева спасала в критических ситуациях

Полуфинал оказался на удивление простым. Три раза по ходу сетки русско-немецкий дуэт играл трехсетовики, иногда вытаскивал матчи из тяжелейшего положения. Здесь все завершилось за полтора часа.

Девушки сразу ушли в отрыв — 4:0, очень много ошибок допускали представители американского континента в передрягах у сетки, неуверенно подавали. Однако в концовке все-таки сумели навязать борьбу — сделали счет 4:3, а затем случился ключевой момент при счете 30:30 в восьмом гейме. Вера вовремя выдвинулась к сетке и пробила с лету. А затем ошиблась и сама Стефани, излишне агрессивно принимая подачу.

Пережив кризисный момент, дуэт ЗеЗе довел сет до победы 6:4. Хотя снова было очень тяжело в последнем гейме — где соперницы могли дважды сделать брейк, но снова спасала Вера своей подачей. А во второй партии Дженнифер и Луиза сопротивлялись недолго — 6:1, допустив в два раза больше невынужденных ошибок.

Возрастные рекорды

А итоге до финала дошли 12-й и 16-й номер посева — для женского тенниса ситуация не редкая, но и не типичная. При этом по ходу турнира Вере с Лаурой ни разу не пришлось встретиться с сеяными. В финале в соперниках последние номера посева Габриэла Дабровски/Эрин Рутлифф. Девушки играли вдвоем только на турнирах в США непосредственно перед US Open и дошли до полуфинала в Кливленде. Звонарева и Зигемунд играют вместе постоянно и давно и уже выиграли четыре турнира WTA с 2020 по 2023 год, последний из которых месяц назад в Вашингтоне. Так что Звонарева/Зигемунд — очевидные фавориты. Начало матча запланировано на 20.00 воскресенья перед роскошным мужским финалом с участием Даниила Медведева и Новака Джоковича.

Среди других россиян, которые остаются на US Open — юниоры Ярослав Демин и Анастасия Гурьева, правда, каждый из них в парном разряде. Хотя Демин был первым номером посева у одиночников.

Интересно, что в мужских парах в финал вышел 43-летний (!) индиец Рохан Бопанна и установил рекорд финалов турниров Большого шлема по возрасту. Свою битву за титул он уже проиграл. Так что у Звонаревой в 39 есть все шансы войти в историю.