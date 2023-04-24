Кафельников — об инциденте с Дьяченко: «Если кто-то может написать протест, то это МИД России»

Вице-президент ФТР Евгений Кафельников в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал инцидент с теннисисткой Виталией Дьяченко, которую сняли с рейса из-за российского паспорта.

«Правила устанавливаются авиакомпанией. ФТР никак не может повлиять на польских политиков. Если кто-то может написать протест, то это МИД России. У ФТР нет никаких ресурсов», — сказал Кафельников корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

24 апреля польская авиакомпания Lott Airlines отказала Дьяченко в вылете на турнир на Корсику из-за российского паспорта. Из-за инцидента ей пришлось провести в терминале аэропорта Каира 18 часов. Об этом спортсменка сообщила в социальных сетях.