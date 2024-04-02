«На Олимпиаду в Париж, если отберусь, поеду с огромным удовольствием!» Интервью Дарьи Касаткиной

Обозреватель «СЭ» поговорил с первой ракеткой России

В свежем рейтинге WTA Дарья Касаткина, давно уже первая из россиянок, идет на 11-м месте. Когда после победы на турнире в Сан-Хосе в 2022 году она стала девятой, то в нашем разговоре не выражала от этого факта большого восторга. Она определенно хотела большего. Стабильность результатов первая ракетка России держит, но прыгнуть на следующую ступень ей пока не удается. Если бы происходящее ее удовлетворяло, то она наверняка в прошлом году не поменяла испанского тренера Карлоса Мартинеса, с которым проработала четыре сезона.

Сказать, что сотрудничество с итальянцем Флавио Чиполлой принесло какие-то видимые плоды с точки зрения побед на турнирах, проходов в поздние стадии турниров «Большого шлема» или «мастерсов», пока нельзя, но в нашем разговоре Касаткина объяснила, что уже сильно изменилось со сменой тренера и почему она чувствует, что это решение, которое распространяется не только на корт, но и за его пределы, было правильным.

Дарья — точно не из зацикленных на одном лишь спорте людей. Недаром она уделяет большое внимание своему видеоблогу, и мне говорила о нем тоже с большим увлечением и воодушевлением. И я могу понять, почему — влог (видеоблог) позволяет ей, по натуре человеку очень открытому и общительному, лучше знакомиться с соперницами как с людьми. Но о нем мы поговорили во второй части интервью, а начали с актуального.

Елена Рыбакина. Фото USA Today Sports

«Рыбакина и Соболенко физически меня превосходят»

— Хотите поехать на Олимпиаду в Париж? — спрашиваю Касаткину.

— С огромным удовольствием! Очень рада, что нас до нее допустили. Для меня Олимпийские игры — очень важное событие. Так получилось, что на прошлую Олимпиаду, в Токио, я по ряду причин не поехала. Но в Париже хочу сыграть. Если на нее отберусь, то выступлю без каких-либо вопросов.

— Обращаете внимание на критику со стороны российских спортивных функционеров в адрес тех спортсменов, которые поедут на Олимпиаду? Что-то вас в ней задевает?

— Про меня уже столько всего наговорили за последние два года, что все это воспринимаю как белый шум. Мне это совершенно неважно.

— В августе 2021 года вы выиграли два турнира подряд — в американском Сан-Хосе и канадском Гранби. Но с начала 2023 года проиграли четыре финала кряду. У вас есть этому объяснение?

— Во-первых, тот факт, что я за год и три месяца сыграла четыре финала, — это уже очень хорошие новости. Лучше сыграть четыре финала, чем не сыграть. Во-вторых, их я все-таки уступила очень сильным игрокам, серьезным оппонентам (Белинде Бенчич в Аделаиде-2023, Мэдисон Киз в Истборне, Елене Остапенко в Аделаиде-2024, Елене Рыбакиной в Абу-Даби. — Прим. И.Р.), и в принципе отдала максимум того, что могла. Мне не о чем в этих матчах жалеть.

Да, так бывает. В финалах проигрывать обидно, и это, к сожалению, запоминается. Как будто есть какая-то условная статистика, что ты проиграл столько-то решающих матчей. Но до этого я выиграла шесть титулов — и это тоже, считаю, хорошо. Чтобы дойти до финала, нужно обыграть четыре-пять хороших соперников, и это уже о чем-то говорит. Надеюсь, что следующий финал будет — и окажется лучше. По крайней мере, я сделаю для этого все.

— После поражения от Рыбакиной в финале Абу-Даби Шамиль Тарпищев высоко отозвался о вашем теннисном интеллекте, но заметил, что у вас есть проблемы с «физикой», которые и мешают побеждать рослых и мощных соперниц. Ведется ли над этим работа?

— Если брать конкретно матч с Леной Рыбакиной, то, извините, она была третьей ракеткой мира. И когда Лена в хорошей форме, то мало у кого есть какие-то шансы — по крайней мере, они значительно уменьшаются. При всем при этом у нас с ней нет огромного отрыва в очных матчах. То есть я обыгрывала и ее, и Арину Соболенко, тоже очень мощного игрока.

Конечно, физически они меня превосходят, это нужно признать. Но я очень много работаю. Поверьте, делаю все, что могу, — потому что конкретно мне, чтобы быть конкурентоспособной, нужно физически всегда быть готовой на сто процентов. А это сложно — и психологически, и физически. Но стараюсь выполнять все, что для этого требуется.

На данный момент считаю, что у меня неплохой рейтинг, а значит, что-то я все-таки да умею. Конечно, всегда хочется большего, и я сама всегда требую от себя лучших результатов, лучшей игры. Но это теннис, и в нем не все зависит только от тебя. Когда ты проигрываешь таким игрокам, как Лена, Арина, Ига Свентек, надо понимать, что это — топовые игроки. Чтобы их обыграть, нужно показать очень хороший теннис, и были моменты, когда я его показывала. А были — когда эти девочки были на корте сильнее меня. Это нормально. Мы играем в теннис не в одиночку, а один против другого. И если кто-то один побеждает постоянно, значит, происходит что-то не то.

Коко Гауфф. Фото USA Today Sports

«С Гауфф пообщались очень классно!»

— Недавно Коко Гауфф, с которой вы делали интервью для своего видеоблога, сказала, что не знает ни одного игрока в туре, который вас не любит и которому вы как человек не нравитесь. У вас действительно настолько идиллические отношения с соперницами?

— Очень приятно было услышать такие слова от Коко, спасибо ей за них. Она сама очень открытая, интересная и классная девчонка, с ней всегда можно поболтать. А по поводу отношений с соперницами — не знаю, я просто стараюсь быть нормальным человеком и общаться. Для меня действительно очень важно поддерживать с игроками и вообще с людьми хороший контакт, потому что мы постоянно ездим на одни и те же турниры, встречаемся в одних и тех же местах. Так или иначе мы — коллектив, и поддерживать приятную атмосферу в нем кажется мне важным. И если у них сложилось обо мне такое впечатление, очень этому рада.

— Вы же с Гауфф вместе тренировались. Такие занятия — это польза, рост или в какой-то мере раскрытие своих секретов?

— Для нас тренировки на турнирах — это вообще просто как для практики. Привыкнуть к кортам, к турнирной атмосфере, к мячам. Это больше для себя. Там уже как твой соперник играет — не так уж важно. Он может сегодня на тренировке с тобой показывать плохой уровень, а на следующий день выйти и спокойно выиграть свой матч в двух сетах. Мы не обращаем на это внимания.

— Гауфф сказала, что сняться у вас во влоге было круто. Видно, что вы к нему серьезно относитесь и часто упоминаете о нем.

— Так у меня спрашивают об этом постоянно, ха-ха! И мне это очень приятно, честно скажу. С Коко пообщались очень классно. Во-первых, она сама изъявила такое желание. И это было очень приятно, потому что я всегда рада пообщаться с игроками. Все девчонки на самом деле — классные! Когда общаешься с человеком из своей профессии как со знакомым, даже как с другом, он открывается с другой стороны. И это очень круто.

Единственное — не хочу отвлекать игроков, потому что, может быть, многим не очень комфортно находиться перед камерой. Я все это понимаю и не хочу навязываться. А Коко вообще сама вызвалась, говорит: «Давай, я буду у вас во влоге. Завтра?» — «Все, давай!» На следующий день у нас была хорошая, позитивная тренировка, и после нее мы очень классно и весело десять минут пообщались. На разные темы, даже не про теннис. Мне тоже понравилось.

— Готовитесь заранее к интервью для влога? Копаете биографию собеседника в интернете? Может, кто-то из знакомых журналистов подсказывает какие-то нюансы?

— Нет, в основном это экспромт. Могу какие-то отдельные вопросы накопать заранее, если мне это интересно. Например, спросить о какой-то недавней ситуации. А так все происходит абсолютно естественно и легко. Это обычный разговор.

Фото Соцсети

«Мой любимый выпуск влога — документальный фильм о US Open»

— Какой выпуск посоветуете болельщикам посмотреть больше всего?

— На данный момент считаю, что очень классным получился выпуск с US Open. Там и подбор игроков здоровский. Лена Рыбакина, Алена Остапенко, Джессика Пегула, Дженифер Брэди. Снято очень хорошо! Назвала бы это даже не влогом, а документальным фильмом об Открытом чемпионате США. Это, наверное, мой любимый.

Вообще, за год уровень наших выпусков, по моему мнению, вырос. Наташа (Забияко, подруга Касаткиной. — Прим. И.Р.) вообще огромный молодец, она очень старается, сильно их редактирует и монтирует. Последний на сегодня выпуск с Индиан-Уэллс мне тоже очень понравился. Да я от всех удовольствие получаю!

— Кто ваша следующая «жертва»?

— О Miami Open — всего понемногу. Немножко — любимая всеми Алена Остапенко, немножко — Настя Павлюченкова, немножко — Каролин Гарсия. Очень классная вставка с перерыва на дождь, когда именно наш матч прервали. С трех кортов шесть игроков отвели в одну раздевалку. И ту атмосферу я тоже сняла. Вот это очень интересно!

Там, например, была Слоан Стивенс. Я оказалась немного удивлена, потому что обычно, когда матчи останавливают на дождь, наоборот, все нервные, напряженные и никто не хочет ни с кем общаться. А со Слоан получилось абсолютно по-другому. Она была на каком-то невероятном позитиве, и получилось снять пару интересных кадров.

Фото Global Look Press

«Новый тренер дал мне больше ответственности»

— В прошлом году вы после четырех лет совместной работы расстались с испанским тренером Карлосом Мартинесом, начав работать с итальянцем Флавио Чиполлой. Почему приняли такое решение и сохранили ли хорошие человеческие отношения с Мартинесом?

— Да, с Карлосом разошлись нормально, насколько это возможно. Расставание с тренером, с которым долго работаешь, всегда оставляет какой-то отпечаток, но у нас все прошло ровно. А с Флавио получилась интересная ситуация. Мне очень повезло, что тренер, с которым мы не были знакомы, оказался свободен. Мы начали работать в Дохе, сразу нашли хороший контакт и после турнира в Катаре продолжили сотрудничество. Это на самом деле удача, потому что не у всех так получается. Очень рада и благодарна судьбе.

Флавио сам играл, он очень хорошо понимает психологию, то, как я в какие моменты себя чувствую. Мне не нужно ему это объяснять. Мне нужно только сказать: сейчас вот так, и он это понимает абсолютно. Мне это очень нравится.

— Что после начала работы с Чиполлой изменилось в вашей игре?

— Он дает мне больше свободы в принятии решений. То есть — больше ответственности. Раньше все-таки тренеры за меня очень многое решали в плане тренировочного процесса, календаря и многого другого. Сейчас мне отдали на откуп гораздо больше. И считаю, что это правильно. Потому что в какой-то момент все-таки нужно больше взрослеть и брать эту ответственность на себя.

— Почему?

— Потому что если ты не берешь на себя ответственность за кортом, то и на корте ее взять не сможешь. У меня с этим были проблемы. Поэтому и считаю, что случившаяся перемена — правильная, хотя для меня это, безусловно, было сложно. Работаю над этим (принятием ответственности. — Прим. И.Р.) и считаю, что есть прогресс. Это помогает мне как в жизни, так и на корте.