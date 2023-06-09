Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Скандалы

Сегодня, 09:15

«Как человек он — полное дерьмо». Тренер украинской теннисистки оскорбил Джоковича

Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
Теннисист Новак Джокович.
Новак Джокович.
Фото Reuters
Теннисистка Арина Соболенко.
Арина Соболенко.
Фото Reuters
Теннисистка Вероника Кудерметова.
Вероника Кудерметова.
Фото Reuters
Никита Власов (справа).
Фото кадр видео
1/4
Telegram Дзен
Ранее скандальный специалист атаковал Арину Соболенко.

Один из самых политически активных украинцев в мировом теннисе — тренер по физподготовке Леси Цуренко Никита Власов — выступил с оскорблениями в адрес звезды мужского тенниса Новака Джоковича. Обладателю 22-х титулов «Большого шлема» досталось и за хорошее отношение к россиянам, и за антиваксерский скандал, и за историю с поддержкой косовских сербов. Ранее объектом хейта этого разговорчивого специалиста становились белоруска Арина Соболенко и муж россиянки Вероники Кудерметовой. И это при том, что Власов продолжает спокойно ездить по большим турнирам, нагнетая и без того напряженную ситуацию.

Никита Власов (справа).
Фото кадр видео

Он вместе с семьей поддерживает Россию

— По-моему, Джокович — это шляпа, — сказал Власов в интервью YouTube-каналу «Переговорка». — Не соглашусь, что он активно участвует в возвращении россиян и белорусов в соревнования. Активного участия он не принимает. По крайней мере, публично. Но когда его спрашивают, он говорит, что против дискриминации. Признаю, что он — крутой теннисист, классно играющий чемпион. Но, по-моему, как человек Новак — полное дерьмо, потому что столько зашкваров, сколько было у него, и это не касается ситуации на Украине, а вообще, это представить просто невозможно.

Ранее украинский специалист хейтил Новака из-за ситуации с отцом сербского спортсмена на Открытом чемпионате Австралии. Тогда Срджан Джокович был вынужден оправдываться после совместных фото с болельщиками, державшими флаг России.

Новак Джокович и&nbsp;его отец Срджан с&nbsp;фанатом. От Джоковича потребовали прекратить поддержку России. Скандал с сербами в Австралии

— Отец Джоковича произнес перед камерой слова «Да здравствуют русские», а потом заявил, что это недоразумение, — возмущался Власов. — Это не просто поведение обычного человека. Когда ты делаешь что-то подобное, надо иметь мужество взять на себя ответственность за сказанные слова. Сам Новак тоже не решился осудить поступок отца и дистанцироваться от него. Джокович ни в одном из своих заявлений прямо не осуждал события на Украине. Из этого можно сделать вывод, что он вместе с семьей поддерживает Россию.

Напомню, что в начале нынешнего Открытого чемпионата Франции Новак спровоцировал политический скандал, написав на камере: «Косово — сердце Сербии». Это было сделано в знак поддержки косовских сербов в разгар кризиса с муниципальными выборами в сербских анклавах Косово и Метохии. Многие восприняли выступление Джоковича как призыв к возвращению косовских земель в состав Сербии, которая не контролирует эти территории с 1999 года. Поступок звездного теннисиста осудили многие прозападные политики и спортсмены, в том числе — украинцы.

Теннисистка Арина Соболенко.
Арина Соболенко.
Фото Reuters

Кто в роли жертвы?

Ранее Власов побывал в центре скандала со снятием своей ученицы Леси Цуренко с турнира в Индиан-Уэллсе. В марте этого года украинка отказалась выходить на матч против белоруски Арины Соболенко, сославшись на «панические атаки». Якобы они возникли у нее после того, как руководитель WTA Стив Саймон не поддержал идею полного отстранения теннисистов из России и Белоруссии. При этом Соболенко заявила, что, если кто-то в данной ситуации и выступал в роли жертвы, так это она. Ведь в апреле 2022 года Власов травил Арину через медиа.

— Госпожа Соболенко — это же подружка Лукашенко, — говорил украинский тренер в одном из интервью. — Ее молодой человек — Константин Кольцов — вообще играет с Лукашенко в одной команде. А Соболенко сама подписывает провластное письмо. Ребята, вы о чем? В туре играет человек, который непосредственно поддерживает режим президента Белоруссии.

Арина Соболенко. Соболенко — мимо финала «Ролан Гаррос». Моральный надлом или невезение?

Не в последнюю очередь из-за этих слов, а также ситуации в Индиан-Уэллсе на Соболенко во время нынешнего «Ролан Гаррос» обрушилась настоящая лавина политических вопросов. В результате загнанная в угол белорусская спортсменка была вынуждена признать, что в данный момент не поддерживает Лукашенко. И что фотографировалась с этим политиком в прошлом в ситуации, когда от этого было невозможно отказаться. При этом стало известно, что президент Белоруссии на самом деле очень помог лучшей теннисистке своей страны.

— До своего взлета в 2018 году Соболенко подписала контракт с неким российским агентом, — рассказал на YouTube-канале «ЧестнОК» бывший комментатор телеканала «Беларусь 5» Ярослав Писаренко. — Ей оплачивали все издержки, но призовые уходили тому самому агенту. И сам по себе контракт был очень долгосрочен, то есть это не год и не два, а гораздо больше. На встрече где-то за закрытыми дверями Соболенко изложила все свои проблемы Лукашенко. Тот самый агент был действительно нечист на руку, и на него было заведено уголовное дело в России по статье «мошенничество». Ему дали понять: либо ты разрываешь контракт Соболенко, либо выдаем тебя в Россию.

Теннисистка Вероника Кудерметова.
Вероника Кудерметова.
Фото Reuters

Американцы топят за демократию и должны вмешаться

Также Власов ранее призывал теннисные власти отстранить мужа и тренера россиянки Вероники Кудерметовой Сергея Демехина. «В разговорах с другими тренерами из разных стран он прямо заявлял, что президент РФ — красавчик, а вся Европа должна стоять на коленях. И что Россия все правильно делает, — жаловался украинец. — Все молчат, потому что их все устраивает. Они играют, зарабатывают деньги, никаких санкций нет. Американцы же топят за демократию, они, по нашему мнению, должны были вмешаться и реально призвать людей высказаться, чтобы решить вопросы и разногласия».

Даниил Медведев. Британцы гадят. Российские теннисисты могут остаться без «Уимблдона» из-за виз

В общем-то в радикальной позиции украинских теннисистов и их тренеров давно нет ничего удивительного. Теннис — один из немногих видов спорта, где представители конфликтующих стран могут встретиться на одной площадке и где все еще действуют спортивные принципы, а не политические резоны. В результате мы имеем множество скандалов с флагами, нарушением правил фейр-плей, оскорблениями и клеветой, которые допускаю представители Украины. Однако теперь травля обрушивается не только на наших спортсменов, но и на тех, кто их поддерживает. И это значительно ухудшает атмосферу в теннисном сообществе.

Теннис
Roland Garros
Арина Соболенко
Вероника Кудерметова
Леся Цуренко
Новак Джокович
13
Читайте также
Выбор Месси: переезд в США, обида на «Барселону», разочарование в Париже
Месси выбрал Майами. Сказочного возвращения в «Барселону» не случилось
В Луганске прозвучали взрывы
Эксперты оценили переплаты невысыпающимся россиянам
Россиянам запретят выкидывать вещи в общий бак
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхозрынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Отстраненных спортсменов из России обвиняют в отсутствии соревновательных допинг-тестов. Бредовая ситуация
Глава МОК Бах и президент Франции Макрон обсудили допуск россиян на Олимпиаду-2024
«Не получится уже сидеть на попе ровно, ходить в баню и бегать по 13,20». Шубенков веселится в Лужниках
Британский журналист призвал не обращаться с российскими теннисистами как с преступниками
Российских велосипедистов Казакова и Шичкина допустили до участия в международных соревнованиях
Олимпийский чемпион Попов выступил против выступления россиян в нейтральном статусе на Олимпиаде-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Российская теннисистка Грачева перешла под флаг Франции. Что ей это дает?