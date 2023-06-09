«Как человек он — полное дерьмо». Тренер украинской теннисистки оскорбил Джоковича

Ранее скандальный специалист атаковал Арину Соболенко.

Один из самых политически активных украинцев в мировом теннисе — тренер по физподготовке Леси Цуренко Никита Власов — выступил с оскорблениями в адрес звезды мужского тенниса Новака Джоковича. Обладателю 22-х титулов «Большого шлема» досталось и за хорошее отношение к россиянам, и за антиваксерский скандал, и за историю с поддержкой косовских сербов. Ранее объектом хейта этого разговорчивого специалиста становились белоруска Арина Соболенко и муж россиянки Вероники Кудерметовой. И это при том, что Власов продолжает спокойно ездить по большим турнирам, нагнетая и без того напряженную ситуацию.

Никита Власов (справа). Фото кадр видео

Он вместе с семьей поддерживает Россию

— По-моему, Джокович — это шляпа, — сказал Власов в интервью YouTube-каналу «Переговорка». — Не соглашусь, что он активно участвует в возвращении россиян и белорусов в соревнования. Активного участия он не принимает. По крайней мере, публично. Но когда его спрашивают, он говорит, что против дискриминации. Признаю, что он — крутой теннисист, классно играющий чемпион. Но, по-моему, как человек Новак — полное дерьмо, потому что столько зашкваров, сколько было у него, и это не касается ситуации на Украине, а вообще, это представить просто невозможно.

Ранее украинский специалист хейтил Новака из-за ситуации с отцом сербского спортсмена на Открытом чемпионате Австралии. Тогда Срджан Джокович был вынужден оправдываться после совместных фото с болельщиками, державшими флаг России.

— Отец Джоковича произнес перед камерой слова «Да здравствуют русские», а потом заявил, что это недоразумение, — возмущался Власов. — Это не просто поведение обычного человека. Когда ты делаешь что-то подобное, надо иметь мужество взять на себя ответственность за сказанные слова. Сам Новак тоже не решился осудить поступок отца и дистанцироваться от него. Джокович ни в одном из своих заявлений прямо не осуждал события на Украине. Из этого можно сделать вывод, что он вместе с семьей поддерживает Россию.

Напомню, что в начале нынешнего Открытого чемпионата Франции Новак спровоцировал политический скандал, написав на камере: «Косово — сердце Сербии». Это было сделано в знак поддержки косовских сербов в разгар кризиса с муниципальными выборами в сербских анклавах Косово и Метохии. Многие восприняли выступление Джоковича как призыв к возвращению косовских земель в состав Сербии, которая не контролирует эти территории с 1999 года. Поступок звездного теннисиста осудили многие прозападные политики и спортсмены, в том числе — украинцы.

Арина Соболенко. Фото Reuters

Кто в роли жертвы?

Ранее Власов побывал в центре скандала со снятием своей ученицы Леси Цуренко с турнира в Индиан-Уэллсе. В марте этого года украинка отказалась выходить на матч против белоруски Арины Соболенко, сославшись на «панические атаки». Якобы они возникли у нее после того, как руководитель WTA Стив Саймон не поддержал идею полного отстранения теннисистов из России и Белоруссии. При этом Соболенко заявила, что, если кто-то в данной ситуации и выступал в роли жертвы, так это она. Ведь в апреле 2022 года Власов травил Арину через медиа.

— Госпожа Соболенко — это же подружка Лукашенко, — говорил украинский тренер в одном из интервью. — Ее молодой человек — Константин Кольцов — вообще играет с Лукашенко в одной команде. А Соболенко сама подписывает провластное письмо. Ребята, вы о чем? В туре играет человек, который непосредственно поддерживает режим президента Белоруссии.

Не в последнюю очередь из-за этих слов, а также ситуации в Индиан-Уэллсе на Соболенко во время нынешнего «Ролан Гаррос» обрушилась настоящая лавина политических вопросов. В результате загнанная в угол белорусская спортсменка была вынуждена признать, что в данный момент не поддерживает Лукашенко. И что фотографировалась с этим политиком в прошлом в ситуации, когда от этого было невозможно отказаться. При этом стало известно, что президент Белоруссии на самом деле очень помог лучшей теннисистке своей страны.

— До своего взлета в 2018 году Соболенко подписала контракт с неким российским агентом, — рассказал на YouTube-канале «ЧестнОК» бывший комментатор телеканала «Беларусь 5» Ярослав Писаренко. — Ей оплачивали все издержки, но призовые уходили тому самому агенту. И сам по себе контракт был очень долгосрочен, то есть это не год и не два, а гораздо больше. На встрече где-то за закрытыми дверями Соболенко изложила все свои проблемы Лукашенко. Тот самый агент был действительно нечист на руку, и на него было заведено уголовное дело в России по статье «мошенничество». Ему дали понять: либо ты разрываешь контракт Соболенко, либо выдаем тебя в Россию.

Вероника Кудерметова. Фото Reuters

Американцы топят за демократию и должны вмешаться

Также Власов ранее призывал теннисные власти отстранить мужа и тренера россиянки Вероники Кудерметовой Сергея Демехина. «В разговорах с другими тренерами из разных стран он прямо заявлял, что президент РФ — красавчик, а вся Европа должна стоять на коленях. И что Россия все правильно делает, — жаловался украинец. — Все молчат, потому что их все устраивает. Они играют, зарабатывают деньги, никаких санкций нет. Американцы же топят за демократию, они, по нашему мнению, должны были вмешаться и реально призвать людей высказаться, чтобы решить вопросы и разногласия».

В общем-то в радикальной позиции украинских теннисистов и их тренеров давно нет ничего удивительного. Теннис — один из немногих видов спорта, где представители конфликтующих стран могут встретиться на одной площадке и где все еще действуют спортивные принципы, а не политические резоны. В результате мы имеем множество скандалов с флагами, нарушением правил фейр-плей, оскорблениями и клеветой, которые допускаю представители Украины. Однако теперь травля обрушивается не только на наших спортсменов, но и на тех, кто их поддерживает. И это значительно ухудшает атмосферу в теннисном сообществе.