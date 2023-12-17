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Сегодня, 18:00

Мирре заменили матч с украинкой на «битву полов». Причуды турнира во Франции

Украинская теннисистка отказалась играть с Миррой Андреевой на выставочном турнире во Франции
Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
Мирра Андреева.
Фото Global Look Press
Марта Костюк.
Фото Global Look Press
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Организаторы турнира во французском Бур-де-Пеаж втянули 16-летнюю россиянку в настоящий фарс.

Восходящая звезда российского тенниса Мирра Андреева во время выставочного турнира Negometal Open во Франции в течение одного дня оказалась втянута в геополитические разборки и в сомнительный эксперимент с «битвой полов». Сначала с 16-летней спортсменкой из-за ее паспорта отказалась играть украинка Марта Костюк. А затем девушке устроили поединок со 1145-м номером мужского рейтинга французом Янисом Газуани-Дюраном. Ему Мирра уступила в двух сетах — 5:7, 2:6, оставив у болельщиков недоуменный вопрос: что это было и что хотели доказать организаторы соревнований?

По политическим причинам

Изначально в женской части соревнований в Бур-де-Пеаж были заявлены три участницы — Мирра Андреева, бывшая россиянка Варвара Грачева, недавно перешедшая под флаг Франции, и хорватка Донна Векич. Последняя напрямую вышла в финал, а ее соперницей должна была стать победительница поединка между Андреевой и Грачевой. Мирра одолела свою старшую подругу, после чего вокруг финальной встречи стали происходить загадочные события. Сначала по состоянию здоровья снялась Векич. Организаторы лихорадочно бросились искать ей замену, но не нашли ничего лучше, как пригласить на Negometal Open украинку Костюк.

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Поначалу Марта согласилась, но потом, когда выяснила, что ей предстоит играть против Андреевой, взяла свое согласие обратно «по политическим причинам». Дело в том, что Костюк уже почти два года является одним из инициаторов кампании по отказу украинок от рукопожатий в матчах против россиянок и белорусок. В мае после подобного демарша в поединке Марты против белоруски Арины Соболенко на «Ролан Гаррос» случился громкий скандал. Мирра, как и Арина, давно не живет в своей стране, однако к обеим у украинок давние претензии.

Андреева всегда говорила, что хочет играть в теннис и не разбирается в политике. Тем не менее во время Уимблдона западные таблоиды обвинили нашу юную спортсменку в том, что та якобы поставила в соцсетях несколько лайков, которые свидетельствуют о ее поддержке российских властей. После этого Мирру пыталась травить украинка Даяна Ястремская, но наша девушка ответила своей хейтерше по-спортивному — победами на корте.

Марта Костюк.
Фото Global Look Press

Матч в формате тренировки

Поняв, что женский финал в Бур-де-Пеаж сорван, организаторы предложили очень странную альтернативу — «битву полов». Так соперником Мирры стал игрок местного клуба француз Янис Газуани-Дюран, который ранее провел один матч в мужской сетке Negometal Open. В мужском теннисе этот спортсмен звезд с неба, мягко говоря, не хватает. Но он не «чайник» и на семь лет старше Мирры. Как тренировка этот матч, может, и выглядел нормально (девушки из WTA-тура часто нанимают в качестве спарринга юношей, у которых не сложилась своя карьера). Но как настоящая «битва полов» поединок смотрелся странно.

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Классической серией противостояния мужчин и женщин в теннисе считаются два матча ветерана Бобби Риггса, который в начале 1970-х сначала разгромил одну из сильнейших теннисисток тех лет Маргарет Корт, а потом уступил другой звезде — Билли Джин Кинг. В 1992 году Мартина Навратилова, которой тогда уже исполнилось 35 лет, вышла на матч против 40-летнего Джимми Коннорса. И, несмотря на гандикап, Коннорс выиграл встречу со счетом 7:5, 6:2. А в 1998-м 30-летний немец Карстен Брааш, занимавший тогда 203-е место в рейтинге, разобрался с юными сестрами Уильямс. Сначала он победил Серену в одном сете — 6:1, а затем поверг Винус — 6:2. Нечто похожее сейчас произошло и с Миррой на Negometal Open. Хотя, судя по счету, в первом сете была более-менее равная борьба.

В общем, что и требовалось доказать. Несмотря на весь прогресс женского тенниса, на равных противостоять даже очень посредственным игрокам-мужчинам девушки по-прежнему не могут. Хотя, конечно, интерес к теме «битвы полов» во всех видах спорта до сих пор очень большой. И при желании на таких шоу можно зарабатывать хорошие деньги. Разумеется, если раскручивать их соответствующим образом, а не как организаторы турнира во Франции, которые на ровном месте умудрились вляпаться еще и в политический скандал.

Теннис
Марта Костюк
Мирра Андреева
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