Украинская теннисистка выходит замуж за россиянина. Коллеги по сборной не против

Избранником спортсменки стал сочинец Ален Авидзба.

Еще одна теннисная пара готова связать себя узами брака. Сообщение о приближающейся свадьбе 172-й ракетки мира Катарины Завацкой и нерейтингового игрока Алена Авидзбы могли и не заметить новостные ленты. Однако в нынешних реалиях такой союз выглядит в какой-то мере экзотичным: она — с Украины, он — из России. Конечно, таких супружеских пар в спорте можно насчитать много. Но большинство таких браков были заключены до начала СВО.

Предложение на Мальдивах, жизнь во Франции

Предложение руки и сердца Ален сделал на Мальдивах еще в конце ноября. О своей помолвке пара объявила лишь на днях с помощью совместного видео в соцсетях. На нем Катарина рисует небольшую картинку, на которой изобразила морской песчаный берег и две держащиеся руки — мужскую и женскую. На женской руке нарисовано кольцо. Кольцо есть и в названии ролика, а также подпись YES.

Фото Соцсети

Под видео набралось больше 50 комментариев с поздравлениями. При этом нет ни одного негативного и даже нейтрального сообщения. Все с позитивом поздравляют будущих жениха и невесту. Комментарии оставляли на русском, украинском и английском языках. Смайлики с сердечками оставила другая теннисистка с Украины Надя Киченок, занимающая 53-е место парного мирового рейтинга.

Ален и Катарина встречаются уже шесть лет и своих отношений не скрывали. Завацкой 23 года, она родилась в Луцке. Пока на ее счету нет крупных титулов, но девушка регулярно вызывается в состав национальной команды. Наивысшей позиции в рейтинге она добилась в феврале 2020 года — 103-е место. В тот год Катарина играла в первых раундах «Ролан Гаррос» и US Open, однако дальше по сетке не проходила.

У уроженца Сочи Алена Авидзбы теннисных достижений меньше. Среди них, например, победа на юниорском турнире Christmas Cup и бронза командного чемпионата мира до 14 лет. Но во взрослой карьере ярко проявить себя он не смог. Наивысшая позиция в рейтинге — 380-е место, которого он достиг в 2019 году. Сейчас на крупных турнирах он не выступает.

Познакомились Ален и Катарина в теннисной академии All Inn во Франции, которая находится на Лазурном Берегу, где и проживает пара. Академии активно помогает развиваться финалист Australian Open-2008 Жо-Вильфрид Тсонга. Также на корты частенько заглядывают другие известные игроки. Например, в начале декабря фитнес-тренировку здесь проводила восходящая звезда мирового тенниса Мирра Андреева.

Фото Соцсети

Жениться можно, жать руки — нельзя

При этом украинки продолжают активно выступать против участия россиян в международных соревнованиях и демонстративно не жать руки нашим игрокам после матчей. Очередной негодующий спич выдала на днях Леся Цуренко. Теннисистку триггерит решение МОК о допуске россиян под нейтральным статусом на Олимпиаду в Париже:

«Я не думаю, что украинские спортсмены согласятся находиться в одной комнате ожидания со спортсменами из России и Белоруссии, не говоря уже о прямом сотрудничестве. Никто не знает, что может произойти. В 2022 году я участвовала в нескольких турнирах, где российские флаги развевались на трибунах, и это приводило меня в ярость. Я бегала к организаторам вместо того, чтобы сосредотачиваться на играх. Уверена, что что-то подобное произойдет на Олимпиаде», — рассказала Цуренко в интервью польскому изданию Sportowe Fakty.

Видимо, понимая, что достучаться до МОК у нее уже не получится, Леся обратилась к российским теннисистам, призвав их добровольно отказаться выступать под нейтральным флагом в Париже. Так, по мнению украинки, они проявят свой патриотизм. Попытка Цуренко достучаться выглядит бессмысленной. Ведь не очень понятно, почему наши игроки, которые уже почти два года выступают под нейтральным флагом на международных турнирах, вдруг должны сделать исключение для Олимпиады.

Катарина Завацкая, которая сейчас готовится выйти замуж за русского теннисиста, резких заявлений на политические темы не делала. Да, в ее соцсетях есть слова о том, чтобы российские игроки были лишены национальной айдентики (пост от 28 февраля 2022 года), но в то же время нет призывов к полному отстранению наших спортсменов. Возможно, потому, что такое отстранение лишило бы ее жениха любимого дела. «Я считаю, что нет плохих наций, а есть плохие люди. Говорить, что все русские плохие, — это ошибка», — написала Завацкая.