Фетисова рассказала, верит ли в скорое возвращение российских волейболистов на турниры

Блокирующая сборной России Ирина Фетисова ответила на вопрос, верит ли в скорое возвращение россиян на международные турниры.

«Если жить без надежды, то совсем уже будет как-то грустно. Все верят, что в скором времени нас допустят. Посмотрим, как будет. Знаю только, что Всероссийская федерация волейбола делает все возможное, чтобы нас допустили к соревнованиям. Раз пока не допустили, не все так просто. Пока все игровые виды спорта не выступают, значит, договориться очень сложно», — цитирует Фетисову «Чемпионат».

Международная федерация волейбола (FIVB) в марте 2022 года отстранила все сборные, клубы и официальных лиц России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях.