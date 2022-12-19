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Допинг

Сегодня, 12:29

Российского волейболиста Мороза дисквалифицировали на 15 месяцев из-за допинга

Виталий Косик
Корреспондент
Павел Мороз.
Фото Никита Успенский
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Российский волейболист Павел Мороз отстранен на 15 месяцев за употребление допинга, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международной федерации волейбола.

Дисквалификация спортсмена отсчитывается с 1 января 2022 года и завершится 31 марта 2023 года.

В ноябре стало известно, что допинг-тест волейболиста дал положительный результат. В настоящий момент игрок отстранен от выступлений Всероссийской федерацией волейбола (ВФВ).

В октябре 2018 года Мороз получил дисквалификацию на 18 месяцев в связи с тем, что допинг-проба, сданная им после одного из матчей чемпионата России сезона-2018/19, дала положительный результат. В пробе спортсмена были обнаружены следы кокаина, сам игрок оспаривать это решение не стал.

35-летний волейболист выступал за сборную России с 2012 по 2015 год. Он является серебряным призером чемпионата России (2014), также на его счету две серебряные медали Кубка России (2011, 2014) и одна — клубного чемпионата мира (2013).

Источник: https://tass.ru/sport/16628291
Волейбол
Сборная России по волейболу
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