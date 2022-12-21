Листунова рассказала, как россияне переживают отстранение от участия в международных соревнованиях

Сегодня, 11:30
Российская гимнастка Виктория Листунова рассказала, как российские спортсмены переживают дисквалификацию от участия в международных соревнованиях.
«Это очень непростой сезон для нас, потому что всех дисквалифицировали от участия в международных соревнованиях. Но мы стараемся не унывать, держим себя в форме, чтобы быть всегда готовыми вернуться на международную арену. Мотивация участвовать во внутренних соревнованиях есть всегда. Мы думаем о том, что труд всегда вознаграждается и у всех все получится и будет хорошо», — цитирует Листунову Metaratings.ru.
Российские и белорусские спортсмены отстранены от участия в международных соревнонаниях из-за ситуации на Украине.