Федерация хоккея с мячом России не получала информацию об отстранении от чемпионата мира 2023 года

Президент Федерации хоккея с мячом России Борис Скрынник сообщил, что не получал от Международной федерации хоккея с мячом (FIB) информацию об отстранении национальной сборной от чемпионата мира 2023 года.

«У нас официальной информации нет, мы входим в технические комитеты федерации, — цитирует ТАСС Скрынника. — Если такое сделано, они сами себя развалят. Россия — чемпион мира, это двигатель всего процесса развития русского хоккея, у нас большое внимание в плане развития этого вида спорта уделяют в том числе и в Минспорта РФ. И если такое решение есть, это на данный момент гвоздь в крышку гроба».

Турнир пройдет в Швеции в конце марта — начале апреля 2023 года.

Последний чемпионат мира среди мужчин прошел в Венерсборге (Швеция) в 2019 году, тогда сборная России стала победителем турнира.