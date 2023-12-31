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Сегодня, 17:31

Экс-биатлонистка Ишмуратова заявила, что МОК сам будет звать Россию на турниры

Ана Горшкова
Корреспондент
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Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова заявила, что Международный олимпийский комитет (МОК) и спортивные федерации сами будут приглашать российских спортсменов на международные соревнования.

«Естественно, США и его сателлиты будут как можно дольше продлевать эту ситуацию... Годик мы еще в этом состоянии продержимся, а потом нам надо будет завоевывать наши недостающие олимпийские награды. МОК и федерации уже сами будут приглашать и просить участвовать во многих соревнованиях», — приводит слова Ишмуратовой РИА Новости.

Она считает, что необходимо дождаться момента допуска на турниры и выступать уже и с гимном, и с флагом.

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8 декабря МОК допустил россиян и белорусов до Олимпийских игр-2024 в Париже в нейтральном статусе. Но спортсмены не будут допущены до всех командных соревнований. Запрещено участие лиц, активно поддерживающих военные действия, связанные с армией или организациями национальной безопасности.

Олимпийские игры в Париже пройдут в 2024 году с 26 июля по 11 августа.

30 декабря исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный заявил, что сомневается в том, что возможный бойкот летней Олимпиады-2024 является хорошим решением. Украинские спортсмены могут пропустить Игры из-за допуска россиян.

Источник: РИА Новости
Олимпиада
Светлана Ишмуратова
МОК
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