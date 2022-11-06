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Сегодня, 01:47

Бивол победил Рамиреса и сохранил чемпионский пояс WBA

Евгений Козинов
Корреспондент
5 ноября. Абу-Даби. Дмитрий Бивол — Хильберто Рамирес.
Фото AFP
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Российский боксер Дмитрий Бивол защитил титул WBA в полутяжелом весе. По итогам 12 раундов единогласным решением судей он победил мексиканца Хильберто Рамиреса.

Судьи единогласно отдали победу россиянину — 118:110, 117:111, 117:111. Мексиканский боксер потерпел первое поражение в карьере.

Бой прошел в ночь с 5 на 6 ноября на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ).

«СЭ» провел онлайн-трансляцию боя Бивол — Рамирес

31-летний Бивол одержал 21 победу (11 из них нокаутом) на профессиональном ринге. У 31-летнего Рамиреса — 44 победы (30 нокаутом) и одно поражение.

Бокс
Дмитрий Бивол
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