Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 01:11

Бивол может заработать 1,5 миллиона евро за бой с Рамиресом

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Новости

Портал Total Sportal опубликовал финансовые подробности боя российского боксер Дмитрия Бивола против мексиканца Хильберто Рамиреса за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBA.

Россиянин гарантированно заработает 510 тысяч евро, а его соперник — 352 тысячи. Также включая долю PPV (Pay-per-view) Бивол сможет получить до 1,5 миллиона евро, а Рамирес — до 650 тысяч.

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию боя Бивол — Рамирес

31-летний Бивол одержал 20 побед (11 из них нокаутом) на профессиональном ринге. У 31-летнего Рамиреса — 44 победы (30 нокаутом) и также ни одного поражения.

Бивол&nbsp;&mdash; Рамирес. Бивол — Рамирес: кто останется без непобежденным и с поясом? Онлайн-трансляция

0
Читайте также
Пьянство и разврат. Фото самого престижного фестиваля конного спорта в Австралии
Небинарных биатлонистов выделили в отдельную категорию в Канаде. Что скажет IBU?
Шольц назвал применение ядерного оружия чертой, которую нельзя переходить
СМИ сообщили о ликвидации в Донбассе австралийского наемника
В Госдуме ответили на призыв WSJ к США забрать у РФ остров Врангеля
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Материалы сюжета: Бивол — Рамирес: Дмитрий остается непобежденным чемпионом с поясом WBA
Цзю — о победе Бивола: «Разобрался без суеты. Не сказал бы, что Рамирес такой классный боксер»
Бивол победил Рамиреса и сохранил чемпионский пояс WBA
Бивол победил Рамиреса: Дмитрий остается непобежденным чемпионом! Онлайн-трансляция
Бивол вышел в сопровождении Басты на бой с Рамиресом
Жоаозиньо считает, что «Сочи» может попасть в пятерку по итогам сезона РПЛ
Бивол о следующем бое после Рамиреса: «Бетербиев или реванш с Канело? Это больше зависит от Matchroom»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Бивол вышел в сопровождении Басты на бой с Рамиресом

Бивол победил Рамиреса и сохранил чемпионский пояс WBA