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Сегодня, 14:47

Гаджиев — о бойкоте Польшей ЧМ по боксу: «Не велика потеря»

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Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что польская ассоциация бокса приняла решение бойкотировать мужской и женский чемпионаты мира из-за участия в них российских и белорусских спортсменов.

Бокс. Польша бойкотирует чемпионат мира по боксу из-за допуска россиян

«Мы, конечно, в выигрыше быть не можем, потому что мы за то, чтобы соревноваться в максимально конкурентной среде. Но, с другой стороны, польские боксеры никогда не были мировыми лидерами, поэтому не велика потеря. К сожалению, идет раскол федерации. Но радует, что немало стран за здравый смысл. И в первую очередь спортсмены. В очередной раз приходится констатировать, что ребята становятся жертвами чиновников, политиков, которые принимают эти странные решения», — сказал Гаджиев корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

Ранее от участия в мужском и женском чемпионатах мира отказалась Федерация бокса США и Федерация бокса Великобритании.

Международная федерация бокса (IBA), которую возглавляет россиянин Умар Кремлев, в октябре 2022 года, несмотря на действующие рекомендации МОК, разрешила россиянам и белорусам выступать под флагами своих стран. Мужской ЧМ пройдет в Ташкенте с 1 по 14 мая, женский — в Дели с 15 по 31 марта.

Бокс
Камил Гаджиев
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